El rapero Pablo Hasél fue condenado a prisión en España por injurias contra el rey Juan Carlos I

En sus letras, el rapero español Pablo Hasél se refiere al rey emérito como un "capo mafioso" y un "borracho tirano" y acusa a la policía de torturar y matar.

el rapero español Pablo Hasél fue arrestado este martes por los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) en la ciudad de Lleida, a unos 150 km de Barcelona, en el noreste de España, por "glorificar el terrorismo" e insultar a la monarquía.

La policía ingresó para detenerlo a la Universidad de Lleida, donde el músico (cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duro) se había atrincherado junto una decena de simpatizantes un día antes, para evitar cumplir con una condena de cárcel.

El rapero fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales" por sus letras y mensajes en Twitter en los que ataca a la monarquía y a la policía.

Al tratarse de la cuarta condena que le imponen, los jueces españoles decretaron ahora su ingreso en prisión.

La detención del músico desató protestas en varias ciudades catalanas, entre ellas Barcelona, que acabaron con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Manifestación en Barcelona para pedir la libertad de Pablo Hasel.



Tú no abras tu negocio, o tu local, que hay restricciones por el covid. pic.twitter.com/R8fsvOAzME — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 16, 2021

Vía Augusta, Barcelona 16 de febrer de 2021. Los amigos de Pablo Hasel han pasado por aquí pic.twitter.com/J5k9a2TdLE — Mon Bosch (@josepramonbosch) February 16, 2021

El lunes, la Audiencia Nacional española volvió a rechazar la suspensión de la ejecución de la condena, al recordar que en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad; y en 2018, por allanamiento de local.

En la sentencia que le condenó en 2011, el tribunal español consideró que la libertad de expresión no amparaba el "discurso del odio" y lo condenó por incluir en sus letras expresiones como "no me da pena tu tiro en la nuca".

En 2017, un juzgado de Lleida le impuso una multa por los versos dirigidos al alcalde de la ciudad, Àngel Ros, en una de una de sus canciones: "Àngel malnacido, te mereces un tiro, te apuñalaré, me has arruinado, te arrancaré la piel a tiras".

Barcelona, Lleida, Iruñea, Valencia y 50 ciudades más por la libertad de Pablo Hasel. No hay cárceles suficientes para encerrar a todos los que defienden la libertad de expresión. pic.twitter.com/vJhasr2sk2 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 16, 2021

El rapero debía haberse entregado la semana pasada, pero desafió las órdenes policiales.

Casi dos horas después de que la policía ingresara a la universidad el martes, Hasél fue escoltado fuera del recinto mientras gritaba "nunca nos silenciarán, muerte al Estado fascista".

El músico fue trasladado a la prisión donde comenzará a cumplir su sentencia.

Un portavoz de la policía catalana le dijo a la agencia de noticias AFP que los oficiales habían entrado a la universidad para "hacer cumplir la decisión judicial".

En defensa de Hasél

Más de 200 artistas, incluidos el director de cine Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, firmaron una petición contra sus sentencia, que fue confirmada por un tribunal español el lunes.

Amnistía Internacional tuiteó que el arresto de Hasél era una noticia terrible para la libertad de expresión en España.

Iré a prisión "con mi cabeza en alto", tuiteó Hasél la noche anterior a su arresto. "No podemos permitir que dicten lo que podemos decir, lo que podemos sentir o lo que podemos hacer", dijo, y añadió que había elegido no exiliarse en el extranjero.

Pablo Hasél se ha convertido en la persona de más alto perfil en ir de hecho a prisión por un delito de expresión en España en años recientes. Pero su caso es solo uno de muchos que han causado controversia.