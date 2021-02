https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.02.2021 - Última actualización - 22:21

Copa de la Liga Profesional Neri Bandiera es refuerzo de Patronato de Paraná

El delantero Neri Bandiera se convirtió este miércoles por la noche en nueva incorporación de Patronato de Paraná, con miras a la continuidad de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol.

Bandiera, que se integrará este jueves a los entrenamientos en el predio La Capillita, tuvo anteriores pasos por Aldosivi de Mar del Plata, Belgrano de Córdoba, Juventud Unida de Gualeguaychú y Sarmiento de Resistencia, entre otras instituciones.

Durante la jornada cumplieron sus primeros entrenamientos los zagueros Rolando García Guerreño (ex Lanús) y Sergio Ojeda (ex Deportivo Cuenca, Ecuador) y el mediocampista Agustín Palavecino (ex Gimnasia de Jujuy), según indicó el sitio oficial de la entidad ‘rojinegra’.

⚽️🆕 Neri Bandiera es oficialmente rojinegro



El delantero de 31 años llega en condición de libre, tras su paso por @EstudiantesOK ¡Bienvenido, Neri!



🔗👉🏾 https://t.co/PMgY2M1BNY#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 pic.twitter.com/Xz1sQZMqEx — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) February 17, 2021

De cara al partido del domingo ante Independiente, por la segunda fecha de la Copa LPF, zona B, el técnico Iván Delfino apostaría a la realización de dos cambios.

Con relación al conjunto que viene de perder 0-1 con Talleres en Córdoba, el entrenador propondría los ingresos de Franco Leys y Juan Barinaga. De este modo saldrían del elenco entrerriano Brian Nievas y Germán Rivero, con lo que se inclinaría por un esquema táctico 4-2-3-1

La probable formación sería con Matías Ibáñez; Leandro Marín, Dylan Gissi, Oliver Benítez y Gustavo Canto; Damián Lemos y Leys; Gabriel Gudiño, Barinaga y Nicolás Delgadillo; Lautaro Comas.