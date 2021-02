https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su ex pareja lo denunció

El policía acusado por el femicidio de Úrsula se declaró culpable en otra causa

"Se declaró culpable", escribió Belén Miranda, su ex que lo denunció en 2017.

Crédito: Imagen Ilustrativa

El policía imputado por el femicidio de la joven Úrsula Bahillo se declaró culpable este jueves en otra causa en la que estaba acusado por violencia de género, y la fiscal del caso solicitó para él una condena de 4 años de prisión.

Así lo confirmó en su cuenta de Twitter Belén Miranda, quien fue pareja de Matías Martínez y lo denunció en el año 2017 por violencia de género.

"Se declaró culpable", escribió la joven este jueves pasado el mediodía.

Horas antes, y al referirse a la audiencia que estaba prevista para este jueves, Miranda -que se había contactado con Úrsula, poco antes de que fuese asesinada-, había publicado en la misma red social: "Llegó el día más esperado, tengo los sentimientos encontrados, quiero verlo y ver si tiene el valor para mirarme a la cara el hdp. No hay que odiar ni desearle la muerte a nadie, pero a él lo odio y deseo que se muera pero que sufra mucho y pague por los daños que causó". Tenés que leer Juzgan al femicida de Úrsula por un hecho de violencia de género contra otra expareja

Este jueves y durante la audiencia, la fiscal del caso, Fernanda Sánchez, pidió para Martínez una condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de "lesiones leves calificadas y amenazas calificadas".