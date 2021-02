https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.02.2021 - Última actualización - 21:02

20:54

"He tenido varios affaires"

Pelé admitió que en un momento de su vida no sabía cuántos hijos tenía

La leyenda brasileña del fútbol habla de sus aventuras con las mujeres en un documental sobre su vida y carrera que se estrenará en la plataforma Netflix en los próximos días. Pelé confiesa que no sabía cuántos hijos tenía.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

"He tenido varios affaires" Pelé admitió que en un momento de su vida no sabía cuántos hijos tenía La leyenda brasileña del fútbol habla de sus aventuras con las mujeres en un documental sobre su vida y carrera que se estrenará en la plataforma Netflix en los próximos días. Pelé confiesa que no sabía cuántos hijos tenía. La leyenda brasileña del fútbol habla de sus aventuras con las mujeres en un documental sobre su vida y carrera que se estrenará en la plataforma Netflix en los próximos días. Pelé confiesa que no sabía cuántos hijos tenía.

"Con toda la honestidad del mundo: he tenido varios affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde", afirma el exfutbolista. Pelé tiene siete hijos reconocidos: cuatro con la primera mujer, Rosemeri Cholbi, dos con la segunda, Assíria Lemos, y también una hija extraconyugal, cuya paternidad fue reconocida judicialmente. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pelé (@pele) El documental, que se lanzará el 23 de febrero, recoge testimonios de familiares, periodistas, artistas, compañeros del club y otras personalidades que fueron testigos de la edad de oro del fútbol brasileño. Según la sinopsis, la película repasa "los excepcionales años en que Pelé, el único jugador con tres Copas del Mundo en su haber, pasó de ser una estrella del fútbol de 1958 a héroe nacional durante una época radical y turbulenta en la historia de Brasil".