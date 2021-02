https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.02.2021 - Última actualización - 11:28

9:42

El delantero se mostró entusiasmado con su regreso al club. ¿Qué pensará Eduardo Domínguez?, ¿qué hará la dirigencia?, ¿qué hay de cierto del interés de Ferro?

Rompió el silencio... Brian Fernández: "El 25 termino el tratamiento y quiero volver a jugar en Colón" El delantero se mostró entusiasmado con su regreso al club. ¿Qué pensará Eduardo Domínguez?, ¿qué hará la dirigencia?, ¿qué hay de cierto del interés de Ferro? El delantero se mostró entusiasmado con su regreso al club. ¿Qué pensará Eduardo Domínguez?, ¿qué hará la dirigencia?, ¿qué hay de cierto del interés de Ferro?

El delantero Brian Fernández hizo declaraciones y dijo que "hasta el 25 de febrero -por el jueves que viene- estoy compenetrado en esta recuperación que estoy haciendo en Buenos Aires y después quiero seguir jugando en Colón".

"Sigo siendo jugador de Colón, eso me deja tranquilo. La verdad que no sabría decir cuándo podría jugar un partido con Colón, lo único que tengo en mente es el tratamiento que estoy haciendo acá en Quilmes y que termina el 25. Ahí tendría que volver al club y ponerme a disposición del entrenador y ellos verán qué harán conmigo", señaló el delantero a "Planeta Sabalero".

"Si hay cosas que puedan surgir, me las dirán. Por el momento, estoy contento con el entrenamiento y con la preparación para que pueda aterrizar en Santa Fe y volver a jugar con la camiseta de Colón", continuó el hombre que llegó con todas las ilusiones y luego de presionar bastante para que Colón lo traiga, pero la realidad es que cayó en su problema de adicciones y jamás pudo estar bien para ser tenido en cuenta por Osella primero, a principios del año pasado y luego por Domínguez.

"Si no es así, si no puedo quedarme a jugar en Colón o tengo que irme a otro lado, el club me lo dirá y yo terminaré de decidir. Hablando se pueden arreglar las cosas. Por lo pronto, sólo pienso en mí y en mi recuperación hasta el 25. Sigo siendo jugador de Colón por el momento y ojalá pueda seguir siéndolo", finalizó el delantero.

Acá seguramente pesará lo que pueda decidir el entrenador, Eduardo Domínguez. Si bien contempló en su momento la situación y trató de llevarlo de la mejor manera, haciéndolo jugar inclusive de titular en el partido que jugó Colón en Santiago del Estero ante Central Córdoba, en la anterior Copa Diego Maradona.

¿Estará Brian Fernández en los planes del técnico?, ¿qué hará la dirigencia rojinegra?, ¿tiene asidero la versión que indica que está en los planes de Ferro, ahora gerenciado por Cristian Bragarnik y con la conducción técnica de Diego Osella?

La semana que viene será clave para que en Colón se empiecen a tomar decisiones con respecto a este jugador, que fue buscado por la dirigencia, que generó una erogación económica importante para comprar su pase y un sueldo que está entre los más importantes del plantel.