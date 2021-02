Las vacunas Pfizer y Oxford reducen la hospitalización entre un 85% y un 94%

Una dosis de la vacuna de Oxford reduce las hospitalizaciones hasta en un 94%, cuatro semanas después de recibir la primera dosis, mientras que con la vacuna de Pfizer el riesgo de ser ingresado en el hospital disminuye hasta en un 85% después del mismo período, según una investigación realizada en Escocia.

La investigación, que aún no ha sido revisada por pares, fue realizada por equipos de las universidades de Edimburgo, Strathclyde, Aberdeen, Glasgow y St Andrew's, y Public Health Scotland, como se le llama al servicio público de salud, es la primera de su tipo y mide la efectividad de la vacuna en todo un país.

En la cuarta semana después de recibir la dosis inicial, se demostró que las vacunas Pfizer y Oxford-AstraZeneca reducen el riesgo de hospitalización por coronavirus hasta en un 85% y 94%, respectivamente.

El Reino Unido ya vacunó con una primera dosis a más de 17,5 millones de personas y estima que, para el 31 de julio, toda la población adulta esté cubierta con la vacuna.

Los datos se recopilaron entre el 8 de diciembre y el 15 de febrero, y, durante este período, se administraron 1.14 millones de vacunas y el 21% de la población escocesa había recibido una primera dosis, informó el Public Health Scotland.

Working with partners, we have analysed data on vaccine effect. The study finds that vaccination has been linked to a substantial reduction in the risk of COVID-19 admissions to Scotland’s hospitals and will soon be available online.



Read more: https://t.co/oVZI9iR1xS pic.twitter.com/d7imZ9WbSz