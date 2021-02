https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La entrevista se emitirá en horario central, tendrá a la duquesa como protagonista y ya se compara con la que la princesa Diana concedió al programa "Panorama".

Exclusiva con los Sussex La entrevista de Meghan y Harry con Oprah ya tiene fecha de emisión

La semana que está a punto de terminar ha sido especialmente intensa para Meghan y el príncipe Harry. El domingo pasado anunciaron el embarazo de la duquesa con una bonita foto realizada a distancia por su amigo Misan Harrima llena de detalles y homenajes; y el viernes Buckingham comunicó su salida definitiva de la familia real, lo que provocó la inmediata respuesta de los duques de Sussex. A esas alturas de semana, el nieto de Isabel II y Meghan ya habían grabado la que será su primera entrevista en televisión desde que decidieron dar un paso atrás como royals seniors y dejar Reino Unido. Desde la que concedieron los duques durante su tour africano en 2019, con la que suscitaron todo tipo de comentarios -aparte de evidenciar por primera vez las dificultades de Meghan como royal-, no los hemos visto hablar de temas personales.

Hasta el próximo 7 de marzo, cuando se emitirá la entrevista realizada con Oprah Winfrey en horario de máxima audiencia en la cadena CBS coincidiendo con el aniversario de sus últimos actos oficiales en Londres junto a la familia real británica. Esta, sin duda, muy diferente a aquella, mucho más preparada, en otro entorno y circunstancias poco comparables. Se espera que Meghan -ella es la estrella según la publicidad de la cadena de televisión- ofrezca, al menos, parte de su versión de los hechos: de cómo se adaptó a la familia real, por qué ella y Harry decidieron salir, y cómo ha sido empezar de nuevo en Estados Unidos junto a su hijo.

La revisión sobre el acuerdo de Buckingham respecto a los Sussex tenía como fecha límite el 31 de marzo. Sin embargo, se ha adelantado más de un mes, coincidiendo con el anuncio de una entrevista que ha cogido por sorpresa a Isabel II. Además, la reina, que según se ha dicho desconocía que Meghan y Harry iban a darle una entrevista a Oprah hasta que lo confirmó el martes la CBS, tiene experiencia en las consecuencias de este tipo de entrevistas. La que el príncipe Andrés concedió en 2019 a la BBC tratando de aclarar su amistad con Jeffrey Epstein consiguió todo lo contrario y le obligó a alejarse de la vida pública. De la entrevista en la que en 1995 Diana reveló las infidelidades del príncipe Carlos, todavía se habla. La que han grabado Meghan y Harry con Oprah ya se compara con esta. Según The Sunday Times, los duques realizarán “las revelaciones más explosivas desde las confesiones de Diana” entonces en Panorama.

Oprah Winfrey voló a California en su jet privado, ha informado The Sun, para grabar el martes la entrevista con los Sussex. La famosa presentadora estuvo con ellos hasta unas horas antes de que la Casa Real británica emitiera el comunicado del adiós en el que, entre otras cosas, se cuestionaba que “una vida de servicio público” fuera compatible con cómo están definiendo la suya en Estados Unidos.

Una persona cercana a la pareja ha dicho a The Sunday Times, que la entrevista, que se emitirá en horario “estelar”, permitirá a la duquesa recuperar su voz: “Tener una voz institucional dentro de la familia real no fue suficiente [para Meghan]. Esta entrevista será la forma más ruidosa en que recuperará su voz”. Y lo hará de la mano de Oprah, buena amiga de la pareja desde que Meghan y ella se conocieran poco antes de que la exactriz se casara con el príncipe -Oprah asistió como invitada a Windsor- y ahora, después de que la presentadora intercediera para que Tyler Perry les alquilara su casa de Bevery Hills, es vecina de los Sussex en Montecito, el barrio privado de lujo donde viven en Santa Bárbara. No logró que el príncipe Carlos le diera una entrevista en 2009, pero Meghan y Harry han dicho ‘sí’ y estamos expectantes.