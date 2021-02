https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras un año Comenzó el ciclo lectivo en el complejo educativo Jerárquicos Los alumnos de 7mo grado retornaron a las aulas para culminar el ciclo lectivo 2020 previo a lo que será su ingreso a la escuela secundaria.

Con los correspondientes protocolos y una organización especial, el Centro Educativo Jerárquicos abrió sus puertas este lunes para recibir a los alumnos que deben culminar su 7mo. grado correspondiente al ciclo lectivo 2020.



"Las jornadas se organizaron a partir de la Circular N° 1 del Ministerio de Educación que llegó a la escuela el 11 de febrero", comentó una docente de la institución.



A partir de allí, comenzaron a pensar cómo iba a ser el estilo de esta revinculación, teniendo en cuenta los aspectos emocionales y lo vivenciado por los alumnos en el trayecto de 7mo grado, con miras ya a dar el paso siguiente que es el ingreso a la escuela secundaria.







"El protocolo está pensado en burbujas de grupos que no superan los 15 alumnos cada una, en espacio amplios, ventilados y con la modalidad que pidió el Ministerio de dos bloques de trabajo de una hora y media, separados entre sí por un módulo de una hora de recreación que permite y habilita la desinfección y ventilación de las aulas", explicó la docente.



Los alumnos siempre están a cargo de docentes y este retorno a las aulas busca fortalecer y culminar aquellos puntos críticos que han quedado del año pasado. A pesar de la pandemia, se pudo trabajar el 90% del desarrollo curricular por lo que solo resta fortalecer algunos puntos en Matemáticas y Lengua, complementado con las otras disciplinas.



La docente culminó elogiando el comportamiento de los chicos. "Los vemos transitar por los espacios con sus barbijos, utilizar frecuentemente el alcohol en gel, dejar sus pertenencias en los lugares que se les ha indicado. La verdad, es excelente el comportamiento".

Satisfacción y reproche



Juan José Sagardía, presidente de la Mutual Jerárquicos Salud, comentó a la prensa local su satisfacción por la apertura de las escuelas y la vuelta a clases. Sin embargo, contó que durante 2020 la Mutual hizo cinco presentaciones ante el Ministerio de Educación para abrir las aulas y nunca recibieron respuesta. "Presentamos antecedentes internacionales de que las escuelas podían estar abiertas, pero nunca nos contestaron".



Además, el titular de Jerárquicos afirmó que desde el ministerio llamaron a los gremios para evaluar la vuelta a clases y "no son estos quienes deberían decidir", aseguró. "En una carta le puse: Señora ministra, las entidades gremiales están para hablar de los docentes no de las escuelas, en sus estatutos no está que deben analizar si las escuelas están en condiciones o no".



"En el mismo o peor contexto (los gremios) ahora dicen que sí y yo celebro que digan que sí. Aunque lo hacen con una finalidad política, celebro que digan que sí a la educación" culminó Juan Sagardía.