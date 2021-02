https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 12:41

12:20

En las próximas horas podría confirmarse la llegada de Pau al conjunto catalán.

El base argentino se afianza en la liga española Bolmaro y el sueño de jugar junto a Gasol En las próximas horas podría confirmarse la llegada de Pau al conjunto catalán. En las próximas horas podría confirmarse la llegada de Pau al conjunto catalán.

Leandro Bolmaro, actualmente en el Barcelona, expresó su deseo de tener la chance de jugar junto a Pau Gasol en el conjunto blaugrana.

"Pau es un gran jugador y, aunque no lo conozco personalmente, todos me dicen que es una gran persona. Jugó aquí, ha hecho una gran carrera en la NBA y es un espejo para los jóvenes como yo. No sabemos nada seguro, pero tener de compañero a una leyenda como él sería un sueño. Y una gran oportunidad para aprender de él" señaló el base al diario Sport.

El cordobés, se refirió a la posibilidad de jugar en la NBA, categoría en la cual fue elegido por Minnesota en el draft "Al principio era una mezcla de sensaciones, pero desde hace tiempo ya tengo la cabeza puesta en terminar la temporada con el Barça y colaborar a ganar más títulos. Soy joven, tengo mucho que aprender y estoy enfocado en mejorar aquí cada día".