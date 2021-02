https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 15:51

15:46

Qatar y Australia no vendrán a la competencia

Copa América 2021: ¿sin selecciones invitadas y con público?

Las selecciones invitadas confirmaron que no podrán participardel torneo porque las eliminatorias asiáticas se disputarán en la misma fecha. Si Conmebol no busca reemplazantes el estadio Kempes, una de las sedes de la Copa, tendría dos partidos menos.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Qatar y Australia no vendrán a la competencia Copa América 2021: ¿sin selecciones invitadas y con público? Las selecciones invitadas confirmaron que no podrán participardel torneo porque las eliminatorias asiáticas se disputarán en la misma fecha. Si Conmebol no busca reemplazantes el estadio Kempes, una de las sedes de la Copa, tendría dos partidos menos. Las selecciones invitadas confirmaron que no podrán participardel torneo porque las eliminatorias asiáticas se disputarán en la misma fecha. Si Conmebol no busca reemplazantes el estadio Kempes, una de las sedes de la Copa, tendría dos partidos menos.

Los organizadores de la Copa América 2021 suman un nuevo dolor de cabeza. Luego de que el torneo se pospusiera un año a causa del Covid, el certamen que se disputará en Argentina y Colombia entre el 11 de junio y el 11 de julio de este año sufrió la baja inesperada de dos selecciones participantes.

Se trata de Australia y Qatar, los dos conjuntos invitados, que no podrán participar del torneo continental por problemas de calendario. La Confederación Asiática de fútbol reprogramó la fecha de las eliminatorias y se jugarán entre los meses de junio y julio de este año.

Lo confirmó Gonzalo Belloso, director de desarrollo deportivo de Conmebol. “Qatar y Australia no vendrán a jugar la Copa América. Pese a esto la competencia está completamente confirmada” aseguró el funcionario.



​Australia, que pese a pertenecer a Oceanía compite en Asia, no puede desistir de participar de la eliminatoria mundialista porque puede ser desafiliado. El caso de Qatar es diferente porque ya está clasificado al mundial de 2022 por ser el país organizador. Sin embargo, ya estaba comprometido para disputar amistosos con las selecciones asiáticas que quedaban libres de competencia durante ese torneo. Según la planificación original Australia integraba el grupo A y debía jugar dos partidos en Córdoba. Enfrentaría a Uruguay y a Chile en el estadio Mario Kempes. Después, jugaría con Bolivia, Paraguay y la Selección Argentina en distintas ciudades de nuestro país. Por su parte, Qatar integraba el grupo B y debía enfrentar a Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú en las distintas sedes de Colombia. Tenés que leer Duque: "La organización de la Copa América va avanzando bien"



​De esta manera, a cuatro meses de la Copa América, Conmebol deberá decidir si el torneo se juega sólo con selecciones sudamericanas y modifica la cantidad de partidos o si invita a otros dos seleccionados. Hasta el momento la confederación confirmó que la competencia se realizará pese a las bajas de último momento y que buscarán jugar con hasta un 30 por ciento de público en las tribunas.