https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.02.2021 - Última actualización - 16:54

15:56

Criticó a los opositores

Axel Kicillof: "Cuando me vacuné era un loco suicida y ahora soy VIP"

El gobernador de Buenos Aires se refirió al vacunatorio VIP y aseguró que esto no existió un esquema similar en tierra bonaerense. Admitió que no existe "un sistema de control" en cada lugar donde se aplican las dosis.

Crédito: NA



Crédito: NA

Criticó a los opositores Axel Kicillof: "Cuando me vacuné era un loco suicida y ahora soy VIP" El gobernador de Buenos Aires se refirió al vacunatorio VIP y aseguró que esto no existió un esquema similar en tierra bonaerense. Admitió que no existe "un sistema de control" en cada lugar donde se aplican las dosis. El gobernador de Buenos Aires se refirió al vacunatorio VIP y aseguró que esto no existió un esquema similar en tierra bonaerense. Admitió que no existe "un sistema de control" en cada lugar donde se aplican las dosis.

Temas: