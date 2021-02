https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 24 de febrero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La casualidad no existe, traten de interpretar lo que la vida quiere decirles en el plano afectivo. Una nueva actitud de alguien del entorno familiar los aliviará. Superación. Todo debería apuntar hacia la armonía y la mejor opción para todos.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sus expectativas laborales pueden verse cubiertas. Momento de hablar, hay cosas que ustedes saben que en este momento sería bueno develar. Aprender a decir cuando es necesario y se sepa que ayuda a resolver problemas.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se corrige una posición que no era fácil en el área laboral. Pareciera que alguien va a ceder. Los momentos de felicidad se recuperan en el plano afectivo dejando un buen saldo de felicidad. Apuntar a las cosas simples es una de las actitudes más sanadoras.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se dejen sugestionar por ciertos datos que les llegan con respecto a sus trabajos. Esperen la próxima semana para confirmar. Hay cosas que no se pueden manejar desde un solo punto de vista, esperen mayor información. Arrebatarse no es bueno.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sentirán que avanzan a pasos agigantados en el plano laboral, es el momento de soñar y concretar. Se proyecta reunión importante prontamente. Una nueva sensación de alivio en el plano afectivo los hará sentir muy bien. Ser agradecido a Dios.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Corrigen una situación que los angustiaba desde hace mucho tiempo. Los tiempos son otros y sus capacidades de solucionar las cosas han evolucionado. Hay una invitación que no deberían desaprovechar. Valorar los avances que tengamos.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Deducen algo que los ayudará a resolver una cuestión difícil en el plano laboral. Aprovechen esta jornada para hacerlo. Estado de ansiedad con respecto a un encuentro que van a mantener con alguien que les gusta. Seducción.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Sólo refiéranse a lo estrictamente laboral en reunión que mantengan con alguien que les propone un negocio. Evalúen si les sirve tener un compromiso económico-laboral con alguien que los moviliza afectivamente. Respetar la realidad familiar que vivimos. Asumirla y quererla.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No se sientan amenazados por una información que les llega con respecto a sus lugares de trabajo. Las cosas a veces son manejadas con intención más que con realidad. Aprovechen estos días para ver las cosas desde otra óptica. Espera.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cuentan con un nuevo apoyo en el área de sus negocios. Reconocer que a veces no podemos solos nos permite avanzar. Llamado que se hace esperar. El orgullo en una relación de amor no tiene mayor beneficio. Finalmente ser el que se es, la autenticidad es un valor importante.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Se les presentan posibilidades laborales con exigencias o pautas que afectarían la rutina familiar. Están a tiempo de rever. Un estallido de emoción tendrán cuando reciban noticias de personas que no ven hace tiempo. Comunicación. La vida propone a veces cosas que nos desafían.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Practiquen sus emociones sin culpa. No pierdan ese contacto amoroso por prejuicios que afectan su real libertad. Un entretenido encuentro con amigos los ayudarán a relajarse, todo es mejor cuando compartimos. Permitirnos buscar nuestra felicidad es un derecho.