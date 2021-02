https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Socialistas en Gobierno Entre elecciones e inseguridad

Los ministros de Gobierno, Roberto Sukerman; y de Gestión, Marcos Corach, recibieron este miércoles a autoridades y referentes del Partido Socialista. Fue en el marco de la ronda de conversaciones que inició la Casa Gris con todas las fuerzas políticas y en cuyo marco, ya fueron invitados los principales referentes de la Unión Cívica Radical.

Los encuentros se plantean "a agenda abierta", pero uno de los objetivos centrales es sondear a los partidos para definir qué esquema tendrá la provincia en términos electorales. Eso es, si los comicios de Santa Fe serán simultáneos a los nacionales, y si la gestión de Omar Perotti terminará avalando con argumentos asociados a la emergencia sanitaria, una eventual suspensión de las elecciones primarias.

En particular sobre ese tema, el presidente del partido, Enrique Estévez adelantó a El Litoral que no comparten la idea de eliminar esa instancia que permite la selección de candidatos. El dirigente admitió que "puede haber condiciones que se acuerden y establezcan como consecuencia de la pandemia, pero ello no implica que se deban suspender las Paso", insistió, y admitió como alternativa la de postergar las elecciones.

En tanto, el socialismo aprovechó la naturaleza del encuentro para formular planteos centrados en la cuestión de la Seguridad: la necesidad de que el ministro del área, Marcelo Sain, concurra a la Legislatura luego del frustrado encuentro previsto para hace unos días, y también de que se constituyan las Juntas de Seguridad.

Además del diputado nacional Estévez, participaron de la reunión Rubén Galassi, secretario adjunto del PS, los diputados Joaquín Blanco, Lionella Catallini y Pablo Farías, y la concejala Laura Mondino.