https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 18:55

18:52

“Seguramente se le va a dar aprobación a algunos de los proyectos que hablan de darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia de Santa Fe para que no haya privilegios, turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas y prioridades que el propio Gobierno ha establecido”, sostuvo en contacto con la prensa.

Miguel Lifschitz: "Nos vacunaremos cuando nos toque y corresponda" “Seguramente se le va a dar aprobación a algunos de los proyectos que hablan de darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia de Santa Fe para que no haya privilegios, turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas y prioridades que el propio Gobierno ha establecido”, sostuvo en contacto con la prensa. “Seguramente se le va a dar aprobación a algunos de los proyectos que hablan de darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia de Santa Fe para que no haya privilegios, turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas y prioridades que el propio Gobierno ha establecido”, sostuvo en contacto con la prensa.

Por Juan Carlos Scalzo

El exgobernador visitó ayer la ciudad de Rafaela y se contactó con entidades. También dialogó con la prensa sobre temas de candente actualidad: seguridad, vuelta a clases, vacunación, patente automotor, entre otros.





-¿Qué le dice la gente sobre la seguridad en la Provincia?

-La seguridad en en las grandes ciudades, Rosario, Santa Fe y también aquí en Rafaela, es una preocupación creciente porque se han incrementado a lo largo de último año los delitos contra las propiedad y las personas, los robos y arrebatos con armas y la violencia, sobre todo en el caso de Rosario, muy llamativamente, con incremento de homicidios y heridos de bala muy significativos.

Creo que falta política, falta gestión en materia de inseguridad. Hay mucho discurso, muchas declaraciones, pero falta gestión. Gestión cotidiana, estar arriba de los temas policiales, encima de la investigación del delito, de las organizaciones que operan en cada uno de los territorios, falta una visión social de los problemas de inseguridad, que necesitan de un proceso, un proyecto, un programa de trabajo especialmente con los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Es uno de los temas pendientes que tiene el gobernador y esperamos que en este 2021 sea el año en el que las cosas empiecen a cambiar.



-"Mucho discurso y pocas opciones"… ¿también se aplica para educación?

-Nos hubiera gustado que nos hubiéramos preparado con más tiempo, podríamos haber llegado de manera más organizada. Tuvimos todo un año para poner en condiciones las escuelas, para mejorar la infraestructura, para organizar a los docentes y prepararnos para este ciclo lectivo. Da la sensación que no estamos bien preparados, pero estimo que con el compromiso de los docentes, de los equipos directivos, que siempre le ponen el hombro a cualquier situación, vamos a salir adelante. Creo que es un gran desafío porque la educación es uno de los grandes temas que fueron afectados por la pandemia.

-La Cámara que preside tiene varios proyectos para investigar la distribución y aplicación de vacunas en la provincia...

-Este jueves tenemos la primera sesión del año y seguramente se le va a dar aprobación a algunos de los proyectos que hablan de darle publicidad y transparencia a toda la operatoria de vacunación en la provincia de Santa Fe para que no haya privilegios, turnos que se consiguen por izquierda, que todo sea de acuerdo a las normas y prioridades que el propio Gobierno ha establecido. Se han conocido algunos casos en Santa Fe, pero creo que lo importante, mirando hacia adelante, es que todo sea un proceso transparente y claro para todo el conjunto de la población.



-¿Usted se vacunó?

-(Risas) No, no.

-¿Lo va a hacer?

-Supongo que sí, cuando nos toque y corresponda. Hemos estado más de un año ya con la amenaza de esta enfermedad, hemos pasado los picos más agresivos, así que si hay que esperar un tiempo más, creo que todos lo podemos hacer. Es muy importante dar la señal de que aquellas personas que tienen un nivel de riesgo mayor, como los médicos, las enfermeras, el personal de salud, de seguridad, servicios esenciales, que sean los privilegiados, los primeros y, en todo caso, los dirigentes políticos podemos esperar un poco.

-¿Qué opinión le merece la presentación de un proyecto para conformar una comisión bicameral para investigar el escándalo de las vacunas en la provincia?

-No creo que haya que dramatizar ni exagerar las cosas. Me parece suficiente con que haya información clara, con que le exijamos a los organismos competentes, en este caso, el ministerio de Salud que dé explicaciones y claridad sobre el tema siempre y cuando no aparezcan nuevos casos que generen nuevas sospechas. Creo que hay que cortar por lo sano y si hubo alguna irregularidad hay que resolverla rápidamente y de aquí para adelante hacer las cosas bien.





Aumento de patentes



-¿Qué opina sobre el proyecto para ponerle un tope a los aumentos de las patentes?

-Estamos totalmente de acuerdo. Creo que es un despropósito lo que ocurrió. Una imprevisión haber emitido las facturas con, en algunos casos, valores de incremento que llegaron a los 300 o 400 %. Esto debió haberse previsto antes, pasó desapercibido el tema, se advirtió más tarde, pero hay que corregirlo rápidamente así que seguro que este jueves, en ambas Cámaras, vamos a darle tratamiento al proyecto, con modificaciones para no perjudicar a municipios y comunas.