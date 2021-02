https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.02.2021 - Última actualización - 20:39

20:36

Tribuna política Varietés del Ejecutivo nacional Me pregunto acerca del futuro de nuestro pueblo, en relación con el concepto de Educación, que debería ser la nave insignia de nuestra Patria.

Es increíble la capacidad e inventiva que tienen en el gobierno nacional para aprovechar la pandemia y el período de vacaciones para trabajar en una variedad de temas, tomando decisiones en unos pocos meses de verano que nos van a impactar todo el año.

1- El Gobierno se reúne con empresarios y el sector agropecuario: ¿realmente se reúnen para llegar a un acuerdo de no generar aumentos en sus productos? Lo real es que estos representantes empresariales salen de las reuniones encantados, pero todos los participantes -del Estado y empresarios- saben que no van a cumplir.

2- Guzmán, ministro de Economía, les comenta después de la reunión, "hay indicios de recuperación" y al otro día sale la inflación de enero: 4%. Chau todo lo conversado.

3- El Estado le contesta a los complacientes empresarios con la intervención de "los movimientos sociales, que salen a relevar precios". Aclaran: a los supermercados. Lo que no dicen es que al poner a veinte mil militantes de tres movimientos sociales, ahora es a supermercados, mañana a comercios, pasado a industrias y luego, los más apetecidos agropecuarios.

Los movimientos sociales en esta experiencia, preparan el terreno para mostrar cómo se hace para gobernar, mirando no el futuro, sino mañana... que el Ejecutivo nacional se prepare y ni nosotros, el pueblo, también.

4- Hace unos días, entre gallos y media noche, se generó una disposición que no está claro si se trató en el Poder Legislativo: se reformó el proceso judicial para "recurrir sentencias firmes, más allá de la Corte Suprema". Nadie se dará cuenta cuál es el trasfondo y para quién está orientado. Seguro es para políticos con antecedentes de corrupción con expedientes en la Justicia, no para el común denominador, los ciudadanos.

5- El presidente de la nación, oh casualidad, después de esta reforma acusó a jueces por algunas acciones que no lo favorecen. Para los neófitos, la Constitución Nacional dice claramente, "el Ejecutivo Nacional no puede interferir en la Justicia y por ende en la Corte Suprema". Me gusta el respeto a la Constitución de parte de uno de los pilares de la Democracia.

6- Siguen trabajando, ahora quieren anular las Paso, otrora fue la salvación de los partidos políticos para solucionar sus internas, ahora hay que suspender, no encuentran la fórmula para joder a los ciudadanos, lógicamente en su beneficio.

7- Ahora el presidente de la Cámara de Diputados, sale con salvavidas de votos, elimina el Impuesto a las Ganancias a los asalariados que cobren menos de $ 150.000. No está mal, lo que está mal, es que no tengan un plan sostenible de rebaja de los Impuestos abusivos que se cobran y un plan real y concreto de disminución de los gastos del Estado, o sea un Plan de Austeridad.

8- Como respuesta a la disminución del Impuesto a las Ganancias, el Ejecutivo Nacional, aumentó la nafta, lógicamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, es más barata que en el resto del país.

9- Desde el Ministerio de Economía lo único que hace son trámites ante el FMI para no pagar la Deuda Internacional, que en definitiva siempre nos van a prorrogar, porque justamente el negocio del FMI y demás acreedores que tenemos es que paguemos los abultados intereses que pagamos. El día que dejemos de pagar los intereses, en ese momento, nos vamos a dar cuenta quienes son los acreedores.

Para muestra basta un botón. Dice la historia que aproximadamente en 1860, ya teníamos Títulos en la Bolsa de Valores en Londres y los cambiamos por tierras en la Patagonia, que justamente es lo que nos sobra... si no, preguntemos al titular de un Movimiento Social que oportunamente tomó una Estancia en Entre Ríos, qué quiere hacer con las tierras de los del Campo.

Si el Estado Nacional no reduce drásticamente sus gastos, las exportaciones no van a alcanzar para pagar los intereses -no ya el Capital- de las Deudas Internacionales.

Realmente es inconcebible que estemos generando nuevos créditos de parte del FMI o de cualquier otro financista internacional. Pero somos Argentinos, somos piolas, estamos endeudados hasta el apellido, pero vivimos como si no le debiéramos nada a nadie. No tenemos vergüenza.

10- Para aventar los números de los porcentajes de la Inflación Mensual, ahora disponen congelar las tarifas, que -entre nosotros- los porteños y el Gran Buenos Aires (donde están asentados los Movimientos Sociales) como siempre pagarán menos que en el resto del país. Ya nos pasó durante doce años con el anterior gobierno.

11- A todo esto los Empresarios y Agropecuarios, contentos con la reunión con el presidente de la Nación, fue amable, pero ya cambió las reglas de juego.

12- Educación: qué bueno el Ministro de la Nación dispone que se abran las escuelas, y nos preguntamos porqué no lo hicieron en el año 2020, hasta las circunstancias eran mejores. Claro, nada se hace sin un motivo especial, que no es la Educación, son las elecciones en agosto y octubre. Increíble como manejan nuestra psiquis de pueblo dominado, es aberrante la falta de vergüenza que tienen.

Me pregunto acerca del futuro de nuestro pueblo, en relación con el concepto de Educación -que debería ser la nave insignia de nuestra Patria-. Hoy estamos dirigidos hacia un modelo de país cuyo plan es disminuir el nivel de educación, en el que los Movimientos Sociales tendrán suma preponderancia. Son Mayoría.

13- Falleció un ex Presidente, Sr. Menem, que nunca pudo ser juzgado por nuestra indecorosa Justicia, por cuanto tenía fueros por ser Político. Mas allá de lo que haya hecho con dinero espurio, que en definitiva no se puede comprobar, lo cierto que quienes se benefician son sus herederos. Sin ninguna culpa, heredan bienes del Titular de la Familia, sea como sea la obtención de dichos bienes. Imaginemos si en la actualidad fallecen, todos los Políticos con causas, los herederos se harían un picnic.

Es lamentable este desarrollo de nuestro país. Estamos inmersos en un Varieté. ¡Que vivan los artistas! A los ciudadanos de a pie, ¿cuánto nos costará la entrada...?