Jueves 25.02.2021

16:33

Lo confirmó CABB

Argentina no participará del Sudamericano U16 femenino por "falta de garantías"

La Confederación Argentina de Básquetbol confirmó que no participará del Sudamericano U16 femenino de Ecuador, del 12 al 18 de abril, en Guayaquil

La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) confirmó este jueves que no participará del Sudamericano U16 femenino de Ecuador, del 12 al 18 de abril, en Guayaquil, por "falta de garantías" en relación a la pandemia del coronavirus.

"Lamentamos no viajar a Ecuador, pero no es el momento ni la forma de organizar un torneo con chicas menores de edad. Consubásquet no nos ha dado las garantías sanitarias necesarias. Esperamos que la entidad recapacite y reprograme el torneo para una fecha a futuro", explicó Fabián Borro, presidente de la CABB, en un comunicado. Comunicado: los motivos de por qué Argentina no participará en el Sudamericano femenino U16.



"Consubásquet no nos dio las garantías sanitarias necesarias. No podemos arriesgar la salud de menores de edad en otro país", informó el presidente Borro.



📝https://t.co/R75gtSB0Zd pic.twitter.com/vNRooB1Z57 — CABB (@cabboficial) February 25, 2021

"Hay que tomar muchos más recaudos que a nosotros no nos constan. No podemos poner en riesgo a menores de edad en otro país", continuó.

Asimismo, el directivo admitió que el deseo era "jugarlo" para seguir potenciando a las categorías formativas del femenino y por eso espera que "se pueda disputar en el futuro". Con información de Télam