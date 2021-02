https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 25.02.2021 - Última actualización - 17:00

16:58

Nadie sabe dónde está

Líder opositor ruso Navalny fue trasladado de una prisión de Moscú a un lugar no precisado

Su abogado fue a visitarlo a la cárcel y, luego de tres horas, le informaron que Alexey Navalny había sido trasladado, pero no le dijeron a dónde.

El líder opositor ruso Alexey Navalny fue trasladado hoy, en medio de un marcado secretismo, a un destino desconocido desde la prisión moscovita en la que se encontraba desde que fue detenido a mediados de enero a su regreso a Rusia, informó su abogado, Vadim Kobzev. "Hoy fui a visitarlo, estuve ahí durante tres horas y al final me dijeron que la visita era imposible, ya que Navalny había sido trasladado" a otro lugar, dijo el letrado, citado por la agencia de noticias Sputnik. Según la legislación, el Servicio Penitenciario Federal ruso (FSIN, por sus siglas rusas) debe informar en breve a los familiares de Navalny el lugar preciso dónde fue trasladado. Tenés que leer La justicia rusa confirmó la pena de cárcel para Navalny Olga Mijailova, otra de sus abogadas, refirió que "no dijeron a nadie a dónde fue trasladado", pero sugirió que podría haber ido a la colonia penitenciaria donde cumplirá una condena de dos años y medio de prisión, consignó la agencia de noticias AFP. La justicia rusa confirmó la semana pasada el veredicto contra el activista de 44 años en un caso de fraude en 2014 que el propio Navalny, varios países y oenegés consideran como un fallo político. Se lo condenó a 3 años y medio de prisión. Navalny fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde permaneció cinco meses para recuperarse de un envenenamiento que atribuye al presidente Vladimir Putin, quien lo ha negado una y otra vez. Uno de sus allegados, Leonid Volkov, afirmó en la red social Twitter que la familia del opositor también desconocía dónde se encuentra. Tenés que leer Caso Navalny: la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre las sanciones contra Rusia "Recuerdo una vez más que en virtud de una decisión vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), debería liberarse inmediatamente a Alexey Navalny", agregó. Su detención generó fuertes protestas en Rusia, que se saldaron con más de 10.000 detenidos, en tanto la mayoría de sus colaboradores fueron arrestados. La semana pasada, la justicia condenó a Navalny a una multa por "difamación" contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial, uno de los varios casos abiertos en su contra. Con información de Telam