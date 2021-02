https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Finalmente llegó todo ok con el refuerzo chileno

Está habilitado Peñailillo y ahora define el "Vasco"

Para que el ex Antofagasta sea titular, las piezas que deben saltar son Portillo (stopper izquierdo) o Kevin Zenón, figura en el Tomás A. Ducó. El "Chaco" Acevedo, como cada jugador del Tate que declara, elogia el 3-4-3 y la propuesta del DT.

El refuerzo internacional que le quitaba el sueño al entrenador Juan Manuel Azconzábal, el chileno Nicolás Peñailillo, está finalmente habilitado para poder debutar o firmar planilla el próximo lunes, cuando el Tate reciba al siempre complicado Lanús de Zubeldía en el estadio 15 de Abril. Ahora, dependerá del "Vasco" en cuanto a los pasos que se vienen: ¿lo pondrá de titular?; ¿en lugar de quién ingresará?; ¿arrancará sentado en el banco de relevos esperando su chance para el complemento?. Son todas preguntas que sólo el DT puede responder a esta altura de la semana. El Unión del "Vasco" viene insistiendo con un 3-4-3 desde el dibujo, donde el chico Portillo debió meterse como titular ante la baja del "Mugre" Corvalán en esa línea de tres. Ahora bien, la pregunta es una sola: ¿de qué lo quiere hacer jugar el "Vasco" al chileno en Unión?. En principio, hay dos funciones que podría ocupar el flamante refuerzo: stopper izquierdo en la línea de tres o bien extremo izquierdo en el abanico de los cuatro volantes. El mismo chileno, cuando se montó la rueda de prensa para que tome contacto con los medios, fue claro en sus conceptos: "Si bien jugué de defensor en línea de tres, siento mucho más la función de la banda para poder pasar al ataque". Esos conceptos, pensando en cómo está armado hoy el Tate, conducen a un solo puesto en la zona de medios: el lugar de Kevin Zenón, que viene de ser claramente la figura del equipo contra Huracán. "Es bravísimo de tres cuartos de cancha hacia adelante", aseguran en Unión de este correntino que sorprendió a todos. Tenés que leer ¿Cómo y a qué juega Unión? Un plan "C", en modo tercera opción, sería poner a Peñailillo de extremo, que se adelante unos metros Kevin Zenón y que salga el pibe González del once titular. En principio, es el día "clave" de ensayo de fútbol para el equipo de Juan Manuel Azconzábal y se podrá ir viendo cuál es la idea del entrenador pensando en Lanús. El que habló en la previa al partido del lunes fue el "Chaco" Nelson Acevedo: "Encontré el club como siempre. Por ahí, hay un plantel con muchos chicos, pero ya los conocía desde antes. El objetivo es lograr algo, clasificar entre los cuatro y pelear arriba. Sobre todo intentar salir campeón". "Ni bien llegué, Vasco (el DT Juan Azconzábal) me explicó lo que pretendía del equipo y cual sería mi tarea. El esquema ya lo venía mirando y quizás es medio parecido a lo que venía haciendo en Defensa, por lo que me adapté rápido. La idea de jugar y se protagonista en todas las canchas me gusta mucho", agregó Chaco. "Estoy muy contento por lo hecho en estos dos partidos, donde merecimos más. Sobre todo, en el primer partido, donde fuimos superiores a Atlético Tucumán, pero pagamos caro los errores. Nos está costando concretar y cuando nos llegan nos lastiman. Así que estamos trabajando para mejorarlo. Lo mismo nos pasó con Huracán. Tuvimos muchas y sin embargo no pudimos ganar", agregó el campeón de la Sudamericana con Defensa. De paso, habló del 3-4-3 y el esquema: "Me siento más cómodo en este tipo de sistemas, de salir jugando en comparación a otros donde tenés una predisposición más de esperar. Ahora vamos para adelante buscando ser protagonistas, tal como lo nos dice Vasco. Esto nos hace crecer. Te podés equivocar en la salida, pero prefiero arriesgar si el objetivo es ir para adelante". Tenés que leer Azconzábal: "El equipo sigue evolucionando" En cuanto a Lanús, el rival del lunes, Acevedo dijo: "Es un equipo muy duro. Juega muy bien, cerrado y sale rápido. Hay que estar concentrados y tener paciencia. De hacer nuestro trabajo para marcar algunas de las que generemos. Sin dudas, Lanús es un rival complicado, pero estimo que nos van a esperar". Fleita se va a Nueva Chicago El zaguero tatengue Jonathan Brian David Fleita, de 26 años, fue cedido oficialmente en las últimas horas por el Club Atlético Unión y volverá a vestir la camiseta de Nueva Chicago en el ascenso. Con 26 años y un puñado de partidos en el Tate (firmó 19 planillas), el cuevero ya había jugado en la entidad de Mataderos: 28 partidos y un gol hace una temporada. Su último paso en el ascenso fue con la camiseta celeste de Temperley. Ahora, intentará tener continuidad en el "Torito". Por lo que pudo averiguar El Litoral, el club le dio una mano: lo cede a préstamo por un año, sin cargo y sin opción. Había debutado con la rojiblanca en el 2015 de la mano de Leonardo Carol Madelón. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

