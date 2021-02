https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 26.02.2021 - Última actualización - 15:57

15:49

El entrenador de Jaguares XV, Nacho Fernández Lobbe, habló sobre la Superliga Americana de Rugby (SLAR) que se viene y destacó que “es un lindo desafío”.

Superliga Americana de Rugby Fernández Lobbe: "Vamos a tener que cuidarnos del Covid y gestionar los minutos de los jugadores" El entrenador de Jaguares XV, Nacho Fernández Lobbe, habló sobre la Superliga Americana de Rugby (SLAR) que se viene y destacó que “es un lindo desafío”. El entrenador de Jaguares XV, Nacho Fernández Lobbe, habló sobre la Superliga Americana de Rugby (SLAR) que se viene y destacó que “es un lindo desafío”.

El entrenador de Jaguares XV, Nacho Fernández Lobbe, habló sobre la Superliga Americana de Rugby (SLAR) que se viene y destacó que “es un lindo desafío”.

“Creo que la SLAR va a ser un lindo desafío y me arriesgaría a decir que va a ir de menos a más. Es un formato en el que vamos a estar jugando cada cuatro o cinco días por eso vamos a tener que cuidarnos del Covid-19 y también gestionar los minutos de los jugadores”.

“La certeza que tengo de haber jugado los últimos años con Argentina XV el Americas Rugby Championship es que los equipos de la región se vienen desarrollando y mejorando”.

“La SLAR se va realizar en formato burbuja: nosotros estamos entrenando desde el 18 de enero con cada jugador en sus respectivas academias y a partir del 8 de febrero ya le estamos metiendo todos los días en Casa Pumas, así que estamos muy contentos”.

“El grupo se ensambló rápido: en la lista de 43 jugadores hay mucha juventud y que están empezando a hacer su carrera en el rugby profesional pero también jugadores con experiencia que estuvieron en el Tri-Nations con Los Pumas. Creo que el Staff y los líderes tenemos un lindo desafío en el sentido de poder amalgamar rápidamente al grupo y que el equipo fluya y que sea lindo de ver”, dijo Lobbe en el progama Milenium Sports (FM 106.7)

“Estamos terminando la tercera semana de pretemporada: ya el 12 de marzo nos estamos yendo para Chile para hacer la primera burbuja. Estamos muy contentos con el trabajo que vienen haciendo los jugadores”.

“Yo soy muy competitivo y me gusta ganar, así que el objetivo es tratar de llegar al último partido, aunque también importa el camino porque tenemos que seguir desarrollando jugadores y ayudarlos para que cuando les toque dar el salto de Argentina XV a Los Pumas no sea tan grande”.

“A los muchachos que intentaron conseguir un club para irse afuera y no lo lograron les dije que haciendo las cosas bien con Jaguares XV en la SLAR tienen la posibilidad de ser llamados para lo que es la preparación de la ventana de junio y el Rugby Championship porque los ojos del rugby nacional están puestos en este equipo. Durante la última semana contamos con la presencia del staff de Los Pumas en los entrenamientos”.

“En 2019 ocurrió que jugadores como Rodrigo Bruni, Santiago Carreras y Lucas Mensa terminaron yendo al Mundial, por lo que no es imposible pasar a Los Pumas: una vez que estás ahí tenés que aprovechar las oportunidades”.

“Desde el momento que lo vi a Santiago Carreras supe que era un crack como jugador y lo más importante es que también lo es como persona. Siempre está a disposición: cuando le tocó ir a Jaguares y luego volver a Argentina XV porque no tenía minutos siempre trabajó de la mejor manera. No me sorprende el buen inicio que está teniendo en Gloucester”.

“El mejor lugar dónde se pueden preparar los jugadores es en Argentina: a nosotros nos ha tocado vivir en Europa, allá están más enfocados en los resultados que en poder desarrollar a los jugadores”.

“Estamos haciendo mucha fuerza para que los jugadores se queden acá y se desarrollen bien y que en el futuro se pueda conseguir una competencia como la que tuvo Jaguares, podría ser la Currie Cup por ejemplo. Los jugadores acá se van a poder desarrollar mejor. Afuera capaz tengan más competencia, pero acá se hace mucho hincapié en el desarrollo individual”.