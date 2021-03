Domínguez: "A Luis (por el Pulga) hay que cuidarlo por todo lo que da"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que puso a Castro porque sabía que iba a haber espacios a las espaldas de Galoppo, rescató la importancia de la salida de Payero y que el mérito del equipo es "mantener el arco en cero y ser contundente arriba".

Eduardo Domínguez puso énfasis en algunas cuestiones tácticas y en cómo armó la estrategia teniendo en cuenta las características del rival, que llegaba a este partido no sólo habiendo ganado los dos primeros, al igual que Colón, sino con el antecedente de haber estado a un pasito de la gloria cuando perdió la final de la Copa Diego Maradona ante Boca, por penales en San Juan.

"Sabíamos que veníamos a una cancha difícil, ante un rival que venía haciendo las cosas bien y un buen entrenador, como Sanguinetti, que está apareciendo. El primer tiempo fue parejo y nosotros fuimos contundentes. Los dos tuvimos dos situaciones claras en ese período, pero la ventaja fue nuestra porque supimos definirla", arrancó el técnico sabalero.

"Nos tuvimos que parar diferentes en el campo de juego, ya que Payero estaba siendo incisivo por su sector y, cuando nos reacomodamos, emparejamos la situación y tanto Luis Rodríguez como Alexis Castro tuvieron más libertades", señaló.

Después, hizo hincapié en un hecho que resultó clave: "En el segundo tiempo, con la expulsión de uno de sus mejores jugadores como Payero, manejamos la pelota con criterio, nos llevamos una victoria merecida y las cosas se facilitaron cuando ellos se quedaron con uno menos. En nuestro caso, la salida de Garcés se dio cuando el partido ya era nuestro".

"Mantener el arco en cero y la contundencia de nuestros delanteros es muy bueno para el equipo y fueron determinantes para la victoria", fue la frase empleada para justificar el merecimiento de los tres puntos valiosos que se trajo Colón a Santa Fe.

Respecto del por qué decidió poner a Castro como titular en reemplazo de Pierotti, que entró en el segundo tiempo, aclaró que "fue porque íbamos a tener algunas libertades a espaldas de Galoppo. Yo lo ví así, porque pensé que a Cabrera se le iba a hacer muy ancho el campo de juego para contener a Alexis y al Pulga. Entonces, creí que iba a ser más útil Castro que Santiago Pierotti, que es un chico que tiene que seguir creciendo en su juego. Castro llega bien al área; en el gol controló la pelota de una gran forma, con jerarquía, y fue inteligente lo de Nicolás Leguizamón, porque le abrió el espacio para que entre solo".

En cuanto al Pulga Rodríguez, dijo que "transmite muchas cosas positivas, pero no sólo en el campo de juego. Los muchachos se contagiaron de verlo trabajar en pandemia; y después, cuando arrancó el ciclo, se ganó la confianza y la estima en el campo de juego, en el vestuario, en el día a día, en cada entrenamiento. A eso hay que cuidarlo, porque esas cosas no se regalan. Nosotros lo queremos cuidar, sabiendo el potencial que tenemos con Luis. Tenemos que seguir mejorando y lo que nos transmite Luis, nos exige como entrenadores a ser mejores y esa exigencia va para todo el grupo".

Respecto de las causas por las que el equipo lleva ocho partidos invicto de visitante desde su llegada, señaló que "puedo hablar desde el momento en que llegué, porque lo anterior no lo conozco, no sé qué era lo que se buscaba. Esto nos da la tranquilidad de salir de nuestra casa sabiendo que somos un buen equipo y fuerte. Lo demostramos así cada fin de semana. Estoy agradecido al grupo de jugadores que me toca dirigir porque me gusta lo que están demostrando. Hay chicos como Mura y Ferreira que llegaron a último momento y se están acomodando. No contamos con Wilson Morelo y Bernardi. Creo que a Ferreira lo tendremos esta semana y buscamos recuperar a Delgado, que es un valor defensivo importante para nosotros".

"Estamos reconstruyendo el equipo con caras nuevas, es necesario que no sólo conozcan el sistema de juego sino que se conozcan entre ellos", fue la frase final de la conferencia virtual del entrenador rojinegro.

Sábado

El próximo partido de Colón será de local ante Aldosivi de Mar del Plata, el sábado venidero a las 19.20.

15 Partidos

Lleva dirigidos Domínguez desde su vuelta a Colón. Ganó 9, empató 2 y perdió 4. Cosechó el 67 por ciento de los puntos en juego. La de este sábado fue la victoria número 30 como DT sabalero, sumando los dos períodos.