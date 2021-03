https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.03.2021 - Última actualización - 9:24

9:18

Los rafaelinos no tuvieron cintura y peso en el Consejo Federal para manejar la final y para que esta se dirimiera solamente desde lo deportivo. Todas las finales de este domingo tuvieron ganadores polémicos. Un nuevo precedente negro para el interior. Además, seguramente recaerán penas severas por agresiones a la terna arbitral.

Crónica de una tarde lamentable Ben Hur perdió adentro y afuera de la cancha Los rafaelinos no tuvieron cintura y peso en el Consejo Federal para manejar la final y para que esta se dirimiera solamente desde lo deportivo. Todas las finales de este domingo tuvieron ganadores polémicos. Un nuevo precedente negro para el interior. Además, seguramente recaerán penas severas por agresiones a la terna arbitral. Los rafaelinos no tuvieron cintura y peso en el Consejo Federal para manejar la final y para que esta se dirimiera solamente desde lo deportivo. Todas las finales de este domingo tuvieron ganadores polémicos. Un nuevo precedente negro para el interior. Además, seguramente recaerán penas severas por agresiones a la terna arbitral.

Por Ezequiel Re

(Enviado Especial a San Francisco)

Todo empezó en Paraná, y queda claro que lo que le sucedió este domingo en San Francisco por la definición del Regional Amateur, en una de las cuatro finales por el ascenso al Federal A de fútbol, le pudo pasar también al conjunto entrerriano, en caso de acceder al encuentro definitorio.

La dirigencia de Paraná y Ben Hur manejaban el lunes pasado que, en caso de pasar, el partido ante Racing de Córdoba se iba a disputar en San Nicolás. Sin embargo, a la hora del partido, ya había salido el cronograma de las llaves finales donde ante la Academia, el encuentro se iba a disputar en Sportivo Belgrano de San Francisco y que los cordobeses iban a ser "locales" en la organización.

Y fueron locales literalmente. Llevaron hasta alcanzapelotas y 200 hinchas (no debieron ingresar al estadio Boero), incluso uno de ellos estaba en la platea (luego fue retirado por la Policía) e insultó al DT Carlos Trullet.

Pero allí no quedó la cosa. El partido Racing y Ben Hur será recordado sin dudas por el ascenso del equipo de Hernán Medina. Pero también por lo vivido dentro de la cancha.

Desde el mismo arranque el árbitro de San Pedro Joaquín Gil y la terna compuesta por Santiago Banegas y Milton Ayala, no solamente que "cuidaron" a Racing, sino que en la medida de sus posibilidades (muchas) fueron otorgándoles tiros libres, un penal inexistente, amarillas al rival, una roja tras el descuento benhurense, corte de juego si atacaba Ben Hur, posiciones adelantadas inventadas en jugadas de ataque y otros.

Así Racing, que mostró un equipo ofensivo en el primer tiempo pero se desinfló en el segundo, incluso con uno más en cancha perdiendo protagonismo, consiguió un ascenso "irregular".

Los tristes incidentes que se dieron luego de finalizado el partido.Foto: Marcelo Miño

Tal vez en un mano a mano con un árbitro equilibrado ganaba igual, pero este domingo su buen nombre y honor quedó manchado. Pero poco debe importa. Lo peor es la educación a sus futuros jugadores. Los alcanzapelotas (con remeras de Racing de vestimenta) alentaban a los jugadores, insultaban al público visitante y escondían la pelota.

Así de triste está el fútbol del interior. Si se repasan las últimas definiciones de ascenso de torneos que organiza el Consejo Federal que preside el santiagueño Pablo Toviggino, se hablará en la mayoría de los casos de "partidos polémicos". Incluso pasó este domingo en los otros partidos que se disputaron por el Regional Amateur donde subieron Independiente de Chivilcoy, el Bolívar de Tinelli y Gimnasia y Tiro de Salta. Rojas, polémicas y malos arbitrajes a la orden del día.

Lo que ocurrió sobre el final también fue lamentable. Los jugadores de Ben Hur se bancaron estoicamente el pésimo arbitraje pero descargaron su ira al final del juego en agresiones a la terna, posteriormente contenida por la policía. Pero la imagen que se viralizó no fue la del triste arbitraje, sino de las agresiones que obviamente son repudiables. No hay argumentos contra la violencia, pero también está la faz humana. Un jugador amateur como el de Ben Hur, que llega a la final de torneo, que labura 8 horas en otro trabajo, que no concentra, vive la previa con la ilusión. De pronto se topa con la realidad en la que se está envuelta de un fútbol cada vez más corrupto. Pagarán sus culpas los agresores. Y está bien. Pero no así los árbitros, la pésima organización de Racing que incluso desafió los supuestos protocolos por Covid 19, ni qué decir que no se escucharán voces del Consejo Federal.

El domingo mismo, los jugadores de Ben Hur e incluso el técnico Carlos Trullet pidieron disculpas. Algunos incluso tras el bochorno vivido y por desgano ante la situación, decidieron colgar los botines (caso Miguel Yuste), otros como el arquero Matías Estrada prefieren mirar hacia adelante y seguir intentando.

Pero a Ben Hur los sucesos con arbitrajes ya lo marginaron dos veces en dos años. En una ante Achirense de Colón y ahora ante Racing. Si pasaba a Achirense debía jugar con Güemes de Santiago del Estero. Algunos suponían que los santiagueños querían evitar a Ben Hur, porque luego Achirense fue víctima de arbitrajes polémicos en la final. Achirense hizo pública la queja y al torneo siguiente no fue invitado por el Consejo Federal para jugar el Regional Amateur.

Pero los dirigentes que acompañan al Consejo Federal también son responsables dentro de un sistema que a esta altura es difícil de cambiar.

De San Francisco el público mayoritario se quedará con la última foto y el video de las agresiones. Que es un mal del fútbol. Pero no se queda con el relato total, porque si no se lo cuentan no lo sabe. El de las maniobras que acercan las definiciones por escritorio por el poder económico que la definición cara a cara en una cancha de fútbol.