El debut de Juan Manuel Cerúndolo será la gran atracción del martes en el Argentina Open

Lunes 01.03.2021 - Última actualización - 17:26

17:21

La programación completa de la segunda jornada

El juvenil Juan Manuel Cerúndolo, flamante campeón del Córdoba Open, enfrentará al experimentado Federico Delbonis en un "duelo" de tenistas argentinos que asoma como el cruce saliente de la programación de mañana, en la segunda jornada del Argentina Open, el ATP 250 que se juega en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



La programación completa de la segunda jornada es la siguiente:



Cancha central Guillermo Vilas





A las 11.30: Gianluca Mager (Italia) vs. Salvatore Caruso (Italia)





Facundo Díaz Acosta (Argentina) vs Jaume Munar (España)



A continuación:Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Federico Coria (Argentina)



No antes de las 18:Facundo Bagnis (Argentina) vs. Frances Tiafoe (EEUU)



No antes de las 20:Federico Delbonis (Argentina) vs. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)





Cancha N°2



A las 11.30:Andrej Martin (Eslovaquia) vs. Lukas Klein (Eslovaquia)



A continuación:Sumit Nagal (India) vs. Joao Sousa (Portugal)



No antes de las 15:Andre Goransson (Suecia) y Thiago Monteiro (Brasil) vs. Marcelo Demoliner (Brasil) y Santiago González (México)



No antes de las 16.30:Albert Ramos Viñolas (España) vs. Holger Rune (Dinamarca)





A continuación:Facundo Díaz Acosta (Argentina) y Thiago Tirante (Argentina) vs. Simone Bolelli (Italia) vs. Máximo González (Argentina).

Con información de Télam