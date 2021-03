https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.03.2021 - Última actualización - 20:37

19:40

Avanza la investigación

Vacunatorio VIP: la Justicia también imputó al ex secretario de González García y a un subsecretario

En el marco de la causa, fiscal federal Eduardo Taiano ya había imputado al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli.

Crédito: Archivo



Crédito: Archivo

Avanza la investigación Vacunatorio VIP: la Justicia también imputó al ex secretario de González García y a un subsecretario En el marco de la causa, fiscal federal Eduardo Taiano ya había imputado al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli. En el marco de la causa, fiscal federal Eduardo Taiano ya había imputado al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli.

El fiscal federal Eduardo Taiano amplió este lunes las imputaciones en la investigación por el "vacunatorio VIP" que funcionó en el Ministerio de Salud, y pidió que declare como testigo Beatriz Sarlo. Según señalaron fuentes judiciales, las imputaciones alcanzaron ahora al ex secretario privado de González García, Marcelo Guille, y ex subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia. Ambos habían sido señalados por el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, como quienes le dijeron que debía ir a vacunar personas al edificio de Salud por orden de González García. Tenés que leer Alberto Fernández dijo que las denuncias penales contra Ginés son "payasadas" En el marco de la causa, Taiano ya había imputado al ex ministro de Salud y a su sobrino y ex jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, Lisandro Bonelli. Además, la Justicia allanó la sede del Ministerio, para obtener información e imágenes de las cámaras de seguridad. Según la declaración testimonial de Maceira, Guille y Collia fueron quienes lo llamaron para que fuera a inocular a diez personas al Ministerio de Salud por orden directa del entoneces ministro. "Ahora bien, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas por los denunciantes y los elementos probatorios colectados, delimitaré el objeto procesal de la pesquisa a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas", explicó Taiano en el escrito que presentó ante la jueza Maria Eugenia Capuchetti. La investigación apunta a determinar si "personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios, habrían sido inoculadas en la institución médica referida, el Ministerio de Salud de la Nación y domicilios particulares". "Dichas inmunizaciones se habrían efectuado en virtud de las órdenes impartidas por el exministro Ginés González García y ejecutadas por los funcionarios Lisandro Emilio Bonelli, Alejandro Federico Collia y Marcelo Ariel Guillé", detalló el fiscal. Tenés que leer Duhalde, sobre su vacunación: "Tiene que aclararlo el Gobierno" Taiano pidió al Ministerio de Salud que informe los teléfonos particulares y funcionales del ex ministro, de Bonelli y de los nuevos imputados. En paralelo, reclamó a distintas empresas telefónicas conocer los llamados entrantes y salientes entre el 29 de diciembre y los últimos días. También pidió que sea citada a declarar como testigo la escritora Beatriz Sarlo, quien dijo en medios periodísticos que le hicieron llegar la oferta para vacunarse contra el COVID-19. Por último, solicitó que el Hospital Posadas aporte las imágenes de las cámaras de seguridad entre el 1 y 19 de febrero pasado, ya que una gran porción de vacunados VIP fue en ese lugar. Con información de NA LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

Temas: