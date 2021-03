Cacerolazo contra Alberto Fernández tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los ataques del Presidente a la Justicia y su leve autocrítica tras el escándalo del Vacunatorio VIP, motivaron la reacción popular que se sintió fuerte en varios barrios porteños.

Minutos después del discurso de la apertura de las sesiones ordinarias 2021, en el que el presidente Alberto Fernández sepultó su perfil "anti grieta", rebrotó en las redes una convocatoria a un cacerolazo que comenzó a sentirse con fuerza a partir de las 20 horas en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, el GBA y otros puntos del país.

Los ruidos de cacerolas se hicieron sentir desde los balcones y en algunas esquinas. También hubo bocinazos. Los barrios donde más se sintió la protesta fueron los del corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires: Recoleta, Palermo, Villa Crespo, Colegiales, y con mucha fuerza y persistencia, en Belgrano y Núñez. También hubo protestas en Caballito y en Once. Y más leves en Retiro y Barracas.

En Vicente López, ya en la provincia de Buenos Aires, también se hizo escuchar el reclamo, especialmente en la zona de la Quinta de Olivos, donde los conductores se unieron a las cacerolas con fuertes bocinazos. Un momento insólito se vivió en la esquina de Elcano y Freire. Mientras sonaban fuertes las cacerolas, un vecino puso la marcha peronista con el parlante a todo volumen.

El discurso de Alberto Fernández, leído como una pérdida de los matices que lo diferenciaban de las posturas de su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y una radicalización hacia las posturas de sectores más duros del kirchnerismo, fue el germen para la protesta. No ayudó que el Presidente tildara de menores las marchas del sábado. En las redes, se sumaron algunos políticos a la convocatoria. El diputado Waldo Wolff, por caso, lo hizo replicando un hashtag con ironía: "No tengo nada que ver", escribió.

La movida, que se había convocado bajo la consigna "Es suficiente, decimos basta", llegó luego de que este fin de semana se había realizado otra manifestación contra el Gobierno con miles de personas frente a la Casa Rosada repudiando el vacunatorio VIP.

Esta protesta había sido vaticinada por el ex titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien el domingo anticipó que si Fernández no hacía una autocrítica en la apertura de sesiones legislativas, habría un cacerolazo. "Debería anunciar un cambio profundo en su estructura de salud, debería cambiar a la ministra de Salud (Carla Vizzotti) y poner algún ministro imparcial o independiente", sostuvo en esa oportunidad. Y agregó: "Si no va por ese camino del aprendizaje, (el Presidente) tendrá un cacerolazo inolvidable a las 20, eso es lo que va a pasar". "No tiene que abusar de la paciencia de los argentinos”, sentenció.

En tanto, tras el discurso del jefe de Estado, el radical Mario Negri consideró que "un mensaje chato, cargado de incertidumbre, bajo de vuelo y sin nada de futuro". "Eso sí, vino a hacerse aplaudir anunciando una denuncia penal por el endeudamiento contra el ex presidente Macri", señaló sobre la decisión de Fernández de promover una denuncia contra el Gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda durante su gestión.