El delantero de Colón habló de la chance de emigrar a Boca, ante los rumores que lo vinculan al club de la Ribera luego de la lesión de su jugador estrella. Su contrato vence en junio y él ya había aclarado que quiere irse.

Suena como reemplazo del lesionado Salvio El Pulga quiere que lo llame Román: "Si está la posibilidad y se da, bárbaro"

“La verdad es que uno cruza los dedos y ruega porque se dé. A mí me gusta Boca, fui simpatizante, o lo soy, aunque al estar jugando uno va dejando de lado ese fanatismo”, así comienza la entrevista que el “Pulga” le dio a Olé. El delantero del Sabalero no se quedó callado y habló sobre la posibilidad de emigrar al Xeneize.

Con la lesión de Salvio, Boca tiene la posibilidad de incorporar a un jugador del fútbol local para suplirlo, a pesar de que haya terminado el mercado de pases. En ese contexto es que se comenzó a rumorear el nombre del Pulga Rodríguez y su palabra no tardó en hacerse oír.

El oriundo de Simoca aclaró que de Román no tiene ni el número y fue claro: “Trato de no meterme tanto en estos temas porque puede salir para cualquier lado. Me enfoco en pensar y estar al 100% para el próximo partido con Colón, en hacer las cosas aún mejor. Pienso en hacer goles y asistir”.

Sin embargo, sí se mostró interesado por la posibilidad de vestir la azul y oro: “Si está la posibilidad y se da, bárbaro. Yo estoy al 100% físicamente, me siento bien y podría hacer muchos goles”, aseguró.

Y continuó: “A Boca lo seguía de chico, pero nunca fui a la cancha porque no tenía para viajar, así que a La Bombonera las veces que fui fue para jugar o entrenar. Pero nunca pude hacer un gol ahí… Ojalá me toque hacerlo con la de Boca para poder festejarlo”.

El Pulga también narró la vez que estuvo cerca de ser traspasado a Boca, hace diez años. “Cuando tenía 23 años estuve muy cerca, pero no se dio. Por ahí no dimensioné o no pensé del todo bien. Creo que en ese momento no hice la fuerza necesaria para poder ir. Estaba en Atlético, recién empezando, dando los primeros pasos y pensé que después iba a tener otra posibilidad… Es difícil ingresar en los clubes grandes porque por ahí buscan a jugadores con experiencia en el exterior o nombres importantes. Pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi carrera. Estoy muy contento con todo lo que hice, estuve y estoy feliz…”, recordó.

“Yo ni siquiera tengo el número de teléfono de Riquelme, pero obviamente me gustaría mucho que esté ese llamado, aunque sea para conversar. En junio me quedo sin contrato, así que veremos qué hacer…” cerró.