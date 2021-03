Macame pide la implementación del registro del programa de autocultivo de cannabis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Reprocann se lanzó el año pasado pero aún los cultivadores no pueden registrarse. Desde la organización santafesina de Mamás Cultiva también exigen que la provincia de Santa Fe reglamente la ley de producción de la planta con fines terapéuticos. Mendoza sancionó una norma que involucra los aspectos económicos, además de los medicinales, para la comercialización de productos derivados.

El uso de cannabis con fines terapéuticos sigue vigente en la agenda del gobierno nacional y los provinciales. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández informó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que, "prevé la autorización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial", dijo el presidente en su discurso.

Sin embargo, aún en varias provincias, entre ellas Santa Fe, el autocultivo no está permitido. En busca de un marco legal, los colectivos de cultivadores insisten en el tema para que puedan cultivar y proveerse del cannabis para fines medicinales.

En la capital provincial, la organización de Mamás Cannabis Medicinal (Macame) reclama la legalidad para el autocultivo. De este colectivo forman parte 20 mamás, pero a lo largo y ancho de la provincia hay cientos de personas más que autocultivan desde la clandestinidad. Por ello, el pedido expreso es para que se ponga en marcha el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), un programa de autocultivo de cannabis para uso medicinal y terapéutico impulsado por el gobierno nacional, bajo la órbita del Ministerio de Salud.

"El Reprocann no está implementado y se pide desde las redes de distintas organizaciones del país, encabezada por Mamá Cultiva, que se ponga en funcionamiento este registro de cultivadores a nivel nacional. Aún nosotras seguimos criminalizadas bajo la vara de la ley y necesitamos el marco regular para seguir avanzando", Laura Acosta, presidenta de Macame.

El programa nacional de registro reglamenta el Art. 8 de la ley 27.350 (Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados) y su decreto reglamentario 883/2020, establece "con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor". A este programa podrán inscribirse quienes cuenten con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el programa.

Desde Macame indicaron en un petitorio online, por el cual reúnen firmas, que "entendemos que la implementación del Reprocann es la herramienta para minimizar los estragos que genera desde hace treinta años la Ley 23.737 de drogas. Por esto creemos que es menester atender con urgencia las necesidades individuales y asociativas de la sociedad civil. Acompañamos con nuestras mejores intenciones el advenimiento de cultivos estatales y la producción de una planta tan noble como el cannabis, sin embargo creemos que es imprescindible comenzar desde abajo, regulando el acceso verdadero".

Ley sin implementación

-¿En la provincia hay una ley de cannabis en la que se pueda avanzar?

-Santa Fe viene hace muchos años con una ley provincial (Nº 13.602) que no está implementada, primero porque no se pudo avanzar con el mandato anterior y con el tema de la pandemia quedó estancado. Por eso pedimos, desde la parte que nos compete como agrupación, la producción estatal del cannabis. Hay media sanción en el proyecto propuesto por la diputada Agustina Donnet para un programa de autocultivadores con fines de salud. Esto quedó sin avanzar en Senadores y es lo que estamos reclamando.

Hablar de la planta de cannabis no es una novedad, la novedad sería que se apruebe una ley acorde a las necesidades de la gente que planta necesariamente por temas de salud. Que se reglamente la ley 13.602 va a permitir avanzar a Santa Fe sobre el uso del cannabis. En la provincia hay un laboratorio (el LIF) que podría distribuir los productos seguros y gratuitos o por obra social, hacerlo de forma regulada y a su vez dar fuentes de trabajo.

-¿Qué sucede con la comercialización de productos derivados de la planta?

-Hoy en el mercado ilegal no solamente se encuentran productos a base de cannabis, sino que también hay algunos que no responden a diversas patologías. La problemática es la clandestinidad y al no estar regulado, hay gente que vende productos que no contienen componentes de la planta.

Por eso el autocultivo es necesario, nosotras siempre decimos que la planta de cannabis debe ser totalmente personalizada porque responde a cada situación de enfermedad y es muy interesante que la gente sepa y aprenda. Lamentablemente la demanda es mucha y no podemos asistir a todas las personas.

Uso medicinal e industrial

La provincia de Mendoza reglamentó este martes el cultivo de cannabis para uso medicinal y se convirtió en la primera provincia argentina en sancionar una ley que involucra los aspectos económicos y que entiende "el encadenamiento productivo de esa planta en beneficio de la salud humana", informaron desde el Ministerio de Economía y Energía mendocino. Así, Mendoza sumará "la actividad a la matriz productiva respetando los protocolos sanitarios y en un marco de seguridad jurídica", indicaron.

Hay que recordar que Jujuy también tiene autorizado el autocultivo de cannabis con fines terapéutico y cuenta con el primer centro de toda la Argentina destinado al estudio y cultivo de marihuana medicinal. Al consultar a Laura Acosta respecto a lo que significa este permiso de cultivo con fines económicos, dijo: "Es para producir para empresas y aquellos que estén autorizados. Esto responde a la demanda de miles de usuarios con fines medicinales".