https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.03.2021

20:50

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Preocupación y desconcierto

ELSA

"Quiero exponer una preocupación que tenemos un grupo de señoras mayores. Están haciendo llamadas para dar los turnos para la vacuna. Pero nos llama la atención porque a una señora conocida le mandaron un mail a las 12 de la noche avisándoles que a las 8 de la mañana del día siguiente tenía que presentarse para la vacuna. Y así a varias personas han recibido notificaciones con horarios y días a los que es imposible acudir por la falta de tiempo. Por eso nos hace sospechar que puede tratarse de una trampa para hacer salir a la persona a esa hora en la que aún no hay mucha gente en la calle. Estamos desconcertadas. Les pedimos por favor a los encargados que otorguen los turnos con más tiempo. Y al gobierno de la provincia le solicitamos que tenga en cuenta esta llamada. Muchas gracias".

****

Vacunación

LECTORA ATENTA

"Si van a vacunar a los farmacéuticos exijan que cumplan con todas sus obligaciones. Porque hay farmacias que no solo no son atendidas por un farmacéutico sino que ni siquiera están presentes y solo hay empleados. Segundo, no todas las farmacias tienen vacunas para los jubilados. Tercero, no todas las farmacias cumplen con el turno nocturno, cuando es obligatorio. El Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos deberían ejercer un control sobre las farmacias antes de vacunar a los empleados. Porque, mientras se decide la vacunación de los farmacéuticos, los mayores que deberíamos ser los que tenemos prioridad, seguimos esperando y estamos muy expuestos. Gracias".

****

Atónitos

UN LECTOR

"Los santafesinos no salimos de nuestro asombro con las actitudes de la Cámara de Senadores. Ya cuando le negaron el desafuero al Senador Traferri, faltaron a una conducta republicana básica. Pero ahora la embestida del Senado en tratar de frenar la causa y la investigación que se lleva adelante en contra del Senador Traferri y otros, realmente es una vergüenza ante la cual estamos atónitos y sorprendidos. Es inadmisible la conducta de los senadores, que deberían ser personas honorables, pero no todos pasan ese filtro. Los santafesinos también queremos saber cuánto es lo que los senadores disponen para otorgar subsidios a algunas instituciones. El poder ejecutivo dispone del presupuesto necesario para otorgar subsidios de manera equitativa y por ley a la población que así lo requiere, por eso debería eliminarse el fondo destinado a subsidio por parte de los legisladores".

****

Llegan cartas

Cultura inclusiva

HUGO LUIS BONOMO

El colapso de la educación es el colapso de la nación.

Y lo recordamos porque escuchamos una entrevista, realizada por un medio radial, al secretario de Educación de la provincia; donde decía: veinte veinte, para referirse al año 2020, cuando los entes rectores del lenguaje, dicen que es incorrecto.

La RAE, editó la Nueva Gramática de la Lengua Española; para usuarios, especialistas, investigadores de la lengua española.

De ella extractamos algunos conceptos. "No se acepta la utilización redundante del masculino y el femenino. Ejemplo: la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas. El criterio básico de cualquier lengua es economía y simplificación. No diciendo con cuatro palabras, lo que puede resumirse en dos". Algunas definiciones de destacados miembros de la RAE: "Empobrecedor, artificioso y ridículo. Estúpida incorrección lingüística. Tonto e inútil. Una silla es femenino, pero no hembra. Un sillón es masculino, pero no macho. Estudien gramática, señoras y señores.

Pero los argentos, son tan listos, que pueden corregir el segundo idioma más hablado del mundo. Mientras, los sabios dicen: Han creado el hembrismo, y han olvidado lo central: al hombre; ser animado racional: varón o mujer en sus dos vertientes". (Ahora, algunas más)

Y hemos citado esto porque, ahora, escuchamos al ministro de Educación de la Nación; máximo responsable de la educación de todo un país, referirse, reiteradamente, a los años por sus apodos, y no por la cifra correcta, que escrita, ni siquiera lleva punto. Luego, decir reiteradamente; las niñas y los niños, con tan poca autoridad, y convencimiento, que, en una de las frases dijo, las niñas y los niños y, luego, sus abuelos; solamente. ¿Y las abuelas? En tanto los comunicadores; cada vez son más los que hablan incorrectamente.

En otro discurso, reciente, de una autoridad ciudadana, el funcionario comenzó utilizando el lenguaje llamado inclusivo (excluyente, a nivel hispanoamericano) y, en un párrafo, refiriéndose a un problema, dijo: todas y todos, y, luego, que incluía a todos; olvidándose de todas; evidenciando la falta de naturalidad para utilizar el lenguaje genuino aprendido, e intentando adaptarse, con un esfuerzo fallido, al lenguaje que trata de imponer la inculta masa, los adolescentes y sectores de mujeres; en la creencia de que, la fácil deformación del idioma, va a potenciar su calidad de mujer, y conferir valores, que se pierden, junto a la cultura, al no respetar el idioma de su patria, ni reconocer la sabiduría y la dedicación centenaria de quienes han permitido la comunicación universal; quienes precisan: "Han creado el hembrismo, y olvidado lo central; el ser hombre, en sus dos vertientes".

Lo que nos hace recordar, y reiterar, lo que dicen algunos de los creadores de nuestro idioma: "No se acepta la utilización redundante del masculino y el femenino. Empobrecedor, artificioso y ridículo. Tonto e inútil. Estudien gramática, señores." Las autoridades, y comunicadores sociales, deben educar al pueblo ¿O el lenguaje popular es el ejemplo de cómo deben expresarse para ganarse su adhesión?