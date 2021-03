https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica

Los Palmeras fueron estafados y no subieron al escenario en Cruz del Eje

La banda de cumbia santafesina debía presentarse este sábado en el Jockey Club de ese localidad, pero quienes los habían contratado no les pagaron y los músicos decidieron retirarse. Hubo indignación de los espectadores.

Los Palmeras debían presentarse este sábado en el Jockey Club de la localidad cordobesa de Cruz del Eje, pero quienes los habían contratado no les pagaron y los músicos decidieron retirarse. Según informa Canal 12 CDE, la banda de cumbia santafesina no subió a escena a la hora programada porque “los organizadores no cumplieron con el pago acordado”. Tenés que leer "El bombón asesino" de Los Palmeras, analizado por un youtuber inglés Además, el posteo de esa emisora en Facebook, que consta de texto y video, da cuenta de la indignación del público e informa que en él había espectadores no sólo de Cruz del Eje sino también “de otras localidades y provincias”. “Los espectadores insultaron a los organizadores, que realmente han estafado a los artistas y al público”, añade Canal 12 CDE. “El dinero de las entradas no se devolvió en el momento, sino en un lugar a determinar que anunciarían por las redes y medios de comunicación. Este hecho será denunciado ante la justicia”, cierra el informe. "Esto pasó porque todavía siguen existiendo los pseudoempresarios que nos estafaron", dijo Marcos Caminos, representante y líder de la banda, en diálogo con Cadena 3, y agregó: "Quisieron darnos un cheque que nunca apareció y tomamos la decisión de no actuar". Tenés que leer Video: al ritmo de Los Palmeras, el "Soy Sabalero" se cantó fuerte en Carlos Paz Además, aseguró que buscarán "organizar con las autoridades municipales algún recital" para "quedar bien con el público".