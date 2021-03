Investigarán a docentes de la Universidad de Mendoza por burlarse de sus estudiantes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Pongámosle un seis para no escucharla más” o “vamos a hacer mierda al último también” fueron algunos de los polémicos dichos que trascendieron luego de un examen final.

Docentes de la Universidad de Mendoza serán investigadas por la institución luego de que se viralizara en las redes sociales un polémico video en el que se puede observar a profesoras de burlándose de sus alumnos sin que ellos puedan escucharlas.

Todo habría sucedido días atrás, durante una ronda de exámenes que se llevó adelante a través de la plataforma Zoom, uno de los sistemas más utilizados actualmente debido al contexto de la pandemia del coronavirus.

En la grabación se puede ver a las mujeres que, después de oír la exposición de algunos de sus estudiantes, hacen comentarios entre ellas como “pongámosle un seis para no escucharla más” o “vamos a hacer mierda al último también”, mientras se ríen.

“Contratá a esta chica para que de la clase porque se cree la profesora. Aparte, tiene un tono la ‘piba’ muy segura de sí misma que te jode”, se la escucha decir a una de las supuestas profesionales encargadas de evaluar el conocimiento de sus alumnos.

Según trascendió las protagonistas de la filmación en cuestión serían tres docentes que dictan la materia Historia III en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de esta Universidad.

De acuerdo con lo que publicaron los medios locales, el video se conoció gracias a un joven que que compartió un fragmento del mismo en Twitter, el cual está editado. La grabación original habría sido pedida a las autoridades del establecimiento por una de las estudiantes que rindió el examen ese día y ante esas profesoras.

Tras el escándalo que se desató en la provincia, el rectorado de la Universidad de Mendoza emitió un comunicado en el que aseguró que se inició un sumario por este hecho y que las docentes involucradas podrían ser sancionadas.

“Se ha abierto de inmediato una investigación y se ha ordenado la realización de una información sumaria, como consecuencia de la cual se adoptarán las medidas que correspondan”, explicaron.

Por su parte, otros estudiantes de la misma institución manifestaron su repudió por el accionar de estas tres profesoras y resaltaron la necesidad de “no permitir más estos atropellos que lo único que logran, es bajar el rendimiento y dejar afuera a muchos estudiantes”.

“Nada de desafiarlas si no tienen ni siquiera un poco de pedagogía. Terminás de rendir. Hay un tema que mucho no te acordabas, pero la piloteaste, mostraste seguridad. Del otro lado se escuchan risas. No alcanzaste, dicen que te van a matar, que no caíste bien, no podes rendir con tanta determinación”, se lamentó una joven en las redes sociales.