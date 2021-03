Cristian Pavón fue imputado por supuesto abuso sexual con acceso carnal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jugador cordobés tiene que presentarse ante la Justicia. Continúa la investigación tras la denuncia por violación contra una joven cordobesa.

El jugador cordobés tiene que presentarse ante la Justicia. Continúa la investigación tras la denuncia por violación contra una joven cordobesa.

En enero de 2021 una joven denunció públicamente a través de sus redes sociales que Cristian Pavón (25) la había violado. A partir de allí comenzó una investigación y la Justicia avanza en el caso.



El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, confirmó que este lunes imputó al actual jugador de Boca Juniors, ex Talleres y Colón entre otros, por “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.



El futbolista deberá presentarse a declarar en la localidad de Alta Gracia el próximo 23 de marzo. Días antes, para minimizar el riesgo de fuga mientras se desarrollaba la investigación, la Justicia decidió que Pavón debía pedir permiso si quería salir del país.

La denuncia de la joven en Instagram.Foto: Gentileza

La denuncia



La acusación contra Cristian Pavón fue publicada en Instagram por la denunciante. Según su relato, el abuso sexual habría ocurrido hace poco más de un año en Anisacate durante una fiesta privada. "Lo que hizo esta persona conmigo no tiene nombre... Un año de sufrimiento para salir adelante y fortalecerme. No voy a tener piedad, como no la tuviste conmigo, Cristian Pavón", acusó la mujer en el posteo.



En aquel momento el futbolista se presentó voluntariamente a declarar y aseguró que todo se trata de una extorsión. La joven sin embargo sostuvo que la violación ocurrió "dentro de un baño".



"Esa noche hubo relaciones entre chicos y chicas, algunas consentidas y otras no. Yo soy hincha de Boca y Pavón es un jugador al que yo admiraba. Jamás creí que iba a pasar lo que pasó”, había relatado además sobre los supuestos hechos del pasado 1 de noviembre de 2019 durante una fiesta organizada para despedir al jugador, que se iba a Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.