https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.03.2021 - Última actualización - 13:32

13:06

Una crítica a la dirigencia Claudio Gugnali: "No puedo creer que Unión no tenga predio"

Por Emiliano Nunia

Conductor de Super Deportivo Radio de Villa Trinidad

Hace 3 meses fallecía Alejandro Sabella: emblema de Estudiantes de La Plata y ex DT de la Selección que dejó de existir a los 66 años. Alejandro Sabella murió el martes 8 de diciembre a causa de un virus intrahospitalario que complicó su cuadro de cardiopatía aguda. Quien lo recordó y de la mejor manera fue Claudio Gugnali, su histórico ayudante quien reveló muchas historias a su lado. "Antes que se internara, hablábamos en los entretiempos de los partidos. Siempre me decía lo distinto que era River respecto al resto. Lo distinto que era Gallardo comparándolo con el resto. Eran una charlas muy lindas y nutritivas para mí", recordó. A su vez, agregó sobre Gallardo: "Cuando a Gallardo lo escucho hablar me hace acordar a Alejandro. Me trae muchos recuerdos de él. Muchos conceptos. El otro día le preguntaron la importancia del video análisis y el contestó: Nosotros estamos actualizados pero no nos olvidamos del día a día. Sabella tenía eso, era muy actual, pero a su vez tenía una humanidad enorme", comentó.

En otro tramo de la entrevista, recordó la anécdota que unió a Lavezzi con el mismísimo Sabella. "Una de las cosas que mas me conmovió y me hizo llorar del velatorio de Alejando Sabella, fue ver a Lavezzi parado frente al cajón llorando desconsolado. El 'Loco' Lavezzi con nosotros, mas allá de lo que hizo con Alejandro que eran cosas de él, era así. Lo mismo ocurrió cuando fuimos a ver al Papa, cuando se levantó el Papa y se fue, él se sentó en el sillón blanco. Es un loco y como decía Sabella es 'autosuficiente'. Es el centro de su mundo y nosotros lo entendimos así y nos dio todo. Es más, con él fuimos injusto, porque lo sacamos de la final del mundo siendo el mejor jugador de Argentina. ¿Sabes cómo terminó el cuento? El loco llorando, parado al frente del cajón de Alejandro en su velatorio", explicó.

A su vez, a la hora de resaltar algunos valores de Alejandro Sabella, recordó toda su generosidad en una anécdota. "Cuando tuvimos que renovar en Estudiantes, después de ser campeones de América, recuerdo que se plantó y dijo: Yo quiero ganar lo mismo, pero para seguir quiero que arreglen de una mejor manera a mis ayudantes (Camino, Gugnali y el profe Blanco). ¡No sabés cuántas veces lo vi donar dinero! Ese fue el acto de mayor generosidad de Sabella conmigo. De igual manera, fueron muchos los actos de generosidad que tuvo con sus ayudantes. Siempre decía, le agradezco a mis colaboradores que me han hecho mejores", añadió.

Confesó las veces que soñó con Sabella después de su fallecimiento. "Soñé con él ¡20 veces! Casualmente el otro día hablé con su mujer para ver como estaba y le comenté que siempre cuando lo sueño esta preocupado por algo. Todos mis sueños con él, son en vestuarios, yo mirándolo a él y él con esa cara de preocupación. Siempre relacionado con el fútbol. Lo soñé ir viendo a ver partidos. Él era así, si buscas 100 fotos de Alejandro en 95 está con cara de preocupado y 5 riéndose. Siempre estaba elaborando cosas y con la cabeza ocupada. Había situaciones, cuando salíamos campeones, que él se escondía en el colectivo descapotable, porque no le gusta y la gente se preguntaba ¿Dónde esta Sabella? ¡Imagínate si eso le sucedía a Caruso Lombardi!... ¡Se paseaba en un helicóptero!... Me acuerdo de la final con Barcelona. Estábamos viendo videos y la verdad que no había forma de jugar con ese equipo que era una selección del mundo... El, muy tranquilo, me decía: Mirá como juegan por derecha, lo que hacen cuando la pelota pasa por acá o por allá... Armó la estrategia y le dijo a los jugadores exactamente lo que iba a suceder... En un momento del partido, me paré y le dije: ¿Vos a este partido ya lo viste?".

Luego de señalar que "¿cómo puede ser que un club pague 5 millones de pesos a un entrenador y 40 o 50 mil pesos al técnico de la cuarta?", se metió de lleno en un tema que lo apasiona muchísimo, como Unión: "No puedo creer que Unión, con la calidad de gente que tiene y con los hinchas que tiene, no tenga un predio. Si sos panadero y te conformás con poner una vidriera y vender pan, pero no lo fabricás, nunca vas a hacer una diferencia. Unión tiene que producir jugadores, fabricarlos. Y eso se hace con un muy buen proyecto de inferiores y con infraestructura. Yo no lo digo de malo, cuando ellos alguna vez le compren un predio a los pibes, seré el primero en ir a felicitarlos. Hacen jugar a los chicos en un lugar que no tiene ni sanitarios y después se llenan la boca hablando de la cantidad de chicos que hicieron debutar".