Espectáculos Reina Reech recordó su romance de verano con Amado Boudou Según relató la bailarina y coreógrafa, el exvicepresidente fue uno de sus amores de verano cuando era una adolescente.

Reina Reech estuvo de visita en el programa Flor de Equipo de Florencia Peña y habló de todo. Como parte del segmento “cuestionario intragable”, en el que los famosos se confiesan, Reech habló mucho de su vida amorosa e incluso blanqueó un romance oculto y varios momentos embarazosos.

Una de las preguntas tenía que ver con el expresidente Amado Boudou, quien fue pareja de Reech hace muchos años pero cuya historia salió a la luz hace muy poco, ahora que el exfuncionario está preso.

“De joven fuiste pareja de Amado Boudou, ¿tuviste algún otro romance con alguien conocido y no lo sabemos?”, preguntó Florencia Peña mientras Reech comenzaba a preocuparse ante la idea de tener que “blanquear” a alguien oculto por el tiempo.

“Tuve unos cuantos, yo soy muy canuta. Hasta que algo no es significativo en mi vida no lo cuento”, expresó Reech sin querer dar nombres. Sin embargo Marcelo Polino la desafió y como ella no quiso mencionar a nadie, uno de ellos lo terminó revelando Polino: “Tuvo algo con Gustavo Sofovich”.

Reech se agarró la cabeza porque no esperaba que nombraran al hijo de Gerardo, sin embargo terminó aclarando que eso no llegó a ser una relación sino más bien un "touch and go" y ocurrió hace "más de 30 años".

Luego llegó el inevitable momento en el que le preguntaron por el exvicepresidente de la Nación: “Con Boudou estuve a los 17 años, fue un veranete. Lo que te puedo decir es que era un bombón total y fue un fogoso amor de verano que recomiendo”.

Cuando le consultaron por su relación con Nicolás Repetto, dijo que fueron ocho años y Flor Peña la cuestionó porque según ella parecía más tiempo, a lo que Reech se rió y dijo que nunca tuvo una relación muy larga porque no le duran tanto las parejas ya que se cansa rápido.

Sobre el final también le consultaron sobre el rumor de que Juana Repetto fuera en verdad hija de Ricardo Darín -otro de sus romances- por lo que la coreógrafa se rió y dijo que eso era imposible porque con el actor había estado muchos años antes y era biológicamente imposible.

Por último, Flor Peña le preguntó si ahora estaba en pareja y la invitada le respondió que con el tema de la pandemia “está complicado” conocer gente.