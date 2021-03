Ministerio de Justicia: gobierno define el nombre en medio de un clima tenso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese a que todavía no está definido el nombre de su reemplazante: todas las versiones apuntaban a los diputados oficialistas Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, presentará su renuncia al cargo en las próximas horas, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que estaba buscando su reemplazo en medio de tensiones internas en le Frente de Todos.



Fuentes de la Casa Rosada informaron que la salida de Losardo del Gabinete es inminente, pese a que todavía no está definido el nombre de su reemplazante: todas las versiones apuntaban a los diputados oficialistas Martín Soria y Ramiro Gutiérrez.



El pasado martes por la noche se confirmó que la actual ministra de Justicia aceptó el ofrecimiento del Presidente para asumir como embajadora ante la Unesco, en París, lugar que dejó vacante Fernando "Pino" Solanas, fallecido el 6 de noviembre pasado tras varias semanas internado por coronavirus.



En medio de presiones del kirchnerismo para forzar la salida de Losardo, el Presidente reconoció el lunes pasado en una entrevista que la ministra estaba "agobiada" y que le había manifestado su intención de dejar la cartera, por lo que estaba buscando su reemplazo.



La forma en la que el mandatario comunicó la eventual salida de Losardo y la búsqueda de su reemplazo generó un revuelo político que enrareció el clima dentro del Gobierno y llevó a la oposición a dirigir sus críticas hacia el rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner.



"Marcela me venía planteando su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud. Ella no viene de la política y está agobiada. Tengo 40 años de vida profesional con ella. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos", había señalado Fernández.

El jefe de Estado lamentó la salida de su funcionaria y precisó: "Es una cuestión de tiempo y tengo que conseguir un reemplazante porque ella es muy importante".



Además, Fernández reconoció que los nombres de Soria y Gutiérrez estaban siendo analizados para cubrir la vacante que dejará Losardo.



Soria es el hijo mayor del fallecido ex gobernador de Río Negro Carlos "El Grigo" Soria, y de Susana Freydoz, condenada por haber asesinado a su esposo el 1 de enero de 2012 de un disparo.



Martín Soria se convirtió en intendente de General Roca en diciembre de 2011 y, en 2019, tras un fallido intento de ser gobernador de Río Negro, enrocó en el cargo con su hermana María Emilia Soria: ella se convirtió en intendenta y él en diputado.



En su ingreso a la Cámara de Diputados Soria estrechó sus vínculos con el kirchnerismo, sector con el que jugó su hermana durante los cuatro años de gestión del ex presidente Mauricio Macri, destinatario de sus críticas más afiladas.



Como miembro de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, Soria apunta su discurso contra el Poder Judicial y particularmente contra su accionar durante a la gestión de Macri.



En sus últimas declaraciones sobre el tema, Fernández se ocupó de diferenciar al diputado nacional del ala kirchnerista del Frente de Todos, al recordar que se había enfrentado a Martín Doñate en Río Negro.



Por su parte, Gutiérrez es un referente del área jurídica del Frente Renovador que lidera el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su tarea se desarrolló mayormente en el ámbito legislativo.



Gutiérrez fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, desde donde saltó al Congreso de la Nación, siempre en las filas del massismo