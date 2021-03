https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.03.2021 - Última actualización - 8:01

7:55

Novedades del torneo Apertura que arranca el sábado y que generó ilusiones en la semana de la mujer.

Torneo Apertura de Liga Santafesina Entre los prejuicios machistas: sueños y luchas en el fútbol femenino Novedades del torneo Apertura que arranca el sábado y que generó ilusiones en la semana de la mujer. Novedades del torneo Apertura que arranca el sábado y que generó ilusiones en la semana de la mujer.

En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo el sorteo de los fixtures del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol femenino que llevará el nombre de "Walter Leones", en homenaje al entrenador y colaborador del juego de las chicas de Deportivo Santa Rosa que perdió la vida en diciembre del año pasado. El campeonato dará inicio éste sábado y se jugará con la modalidad de primera y reserva. Habrá un descenso y dos ascensos.

En diálogo con Pasión Liga, Elsa Oronado, una de las pilares, ejemplar luchadora por el fútbol femenino de la ciudad santafesina y actual presidenta de la Secretaría, expresó las novedades del torneo y manifestó cómo estas grandes guerreras luchan día a día para tener su lugar en el deporte.

-¿Qué novedades hay para el fútbol femenino?

-Se cambiaron cosas sobre la marcha de lo que se había establecido en la primera reunión, por ejemplo el tiempo de juego de las chicas, que se había pensado hacerlo en 45 minutos pero tuvimos que sacar 5 minutos por el hecho de que no nos dan los tiempos para ocupar las canchas con dos partidos. Al mismo tiempo , decidimos que se va a jugar primera y reserva en el mismo escenario porque no se va a tener tanta cantidad de árbitros para cubrir las canchas dado que los sábados también juegan los varones.

-En los partidos del torneo Apertura, ¿va a poder ingresar el público?

- Si, con respecto a eso ya nos encargamos de los protocolos tanto para las jugadoras como para los 100 espectadores que nos permitieron, siempre y cuando sea con distanciamiento social y haciendo burbuja. Esperemos que en todas las canchas se pueda cumplir con lo pedido y creo que lo vamos a lograr, porque son muy responsables tanto los dirigentes como las mismas jugadoras.

Pura pasión

La presidenta de la Secretaría del Femenino resaltó: "Tenemos muchas expectativas y ganas de poder arrancar. Sigo en comunicación con la gente de AFA pero todavía no se habló de ningún torneo nacional y sí vamos a poder jugar la Conmebol. Estamos dando inicio tanto la Liga Santafesina como a todas las ligas de las demás regiones y, en base a eso, AFA va a decidir si se va a poder armar un torneo de selecciones como el que participamos en 2019 ".

-¿Qué esperan tanto las jugadoras como los dirigentes de este torneo Apertura de la Liga Santafesina?

-Las expectativas son muy grandes dado al año parado que tuvimos por la pandemia, pero tanto las deportistas como los técnicos y dirigentes decidimos volver a empezar con muchas más fuerzas que antes. Este año va a ser todo un desafío porque será la primera vez que se jugará con primera y reserva.

-Desde que arrancaste en el ambiente del fútbol femenino, ¿cómo ves la evolución del deporte hoy en día? ¿Sigue permaneciendo el machismo?

-Hemos crecido muchísimo, pero el machismo sigue existiendo. A mi como mujer hoy en día se me han abierto más puertas que antes y eso a su vez beneficia a las jugadoras, que son a quienes yo represento. Sin embargo, desde que ingresé, sigo luchando con los dirigentes para que le den el espacio que se merecen a las chicas. No es fácil, pero de a poco se está logrando.

Además, dentro de este entorno machista que sigue existiendo, Oronado expresó: "Lo más complicado es llegar a los dirigentes, porque muy pocos son los que vienen a las reuniones de fútbol femenino. Pero ahora. desde mi cargo, tengo la oportunidad de participar en la asamblea del consejo directivo de Liga Santafesina y eso me permite contarles cómo trabajamos, y principalmente para que sepan lo que hacen las chicas porque algunos ni saben los horarios en que juegan"

-Como mujer y presidenta del consejo, ¿qué objetivos tenés para el deporte femenino y qué te gustaría transmitirle a aquellas mujeres deportistas?

-Principalmente que nunca dejen de luchar, se le van a cerrar muchas puertas pero, a su vez, con paciencia y respeto se llega muy lejos. A mi como mujer no me fue fácil y sobre todo siendo la única mujer en la dirigencia, pero tuve mucho apoyo del presidente, Gustavo Pueyo, y me dieron la confianza y el espacio en donde puedo tomar mis decisiones con total libertad. Sin embargo, esto es una batalla de día a día, porque yo con mis 61 años he logrado cosas muy positivas pero no quiero que se queden solamente con eso, deseo que ellas sigan luchando y peleando por los espacios que realmente se merecen.

Para finalizar la entrevista, Elsa Oronado expresó que "el machismo es así, el fútbol es para los hombres, pero estamos en el 2021 y es hora de que nos escuchen".