Ya está disponible la preventa del libro en Mercado Libre, que tiene un precio de $ 1690. Se lanzará el 15 de marzo.

Ya está la preventa en Mercado Libre Mauricio Macri lanzó su libro "Primer Tiempo"

El ex presidente Mauricio Macri dijo estar "muy contento" por la salida de su libro "Primer Tiempo" a la preventa a partir de este jueves, previo al lanzamiento previsto para el 15 de marzo.



"Muy contento, mi libro Primer Tiempo sale a la preventa desde hoy en Mercado Libre", escribió Macri en su cuenta de Twitter, donde mencionó además al fundador y director de esa empresa de ventas online, Marcos Galperín.

Muy contento, mi libro "Primer Tiempo" sale a la preventa desde hoy en Mercado Libre 👍 @marcos_galperinhttps://t.co/kRDYscYLkb — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 11, 2021

El primer libro del ex mandatario se puso a la venta en la tienda online de la editorial Planeta, a 1.690 pesos y con 413 ejemplares disponibles para esta etapa previa al lanzamiento oficial.

La idea de publicar un libro -lo mismo que hizo la ex presidenta Cristina Kirchner luego de terminar su mandato en 2015- le llegó a Macri a través de dos de sus principales asesores comunicacionales: el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el ex subsecretario de Comunicación Estratégica, Hernán Iglesias Illa.

En unas 400 páginas, aproximadamente, el libro pretende contar detalles de los cuatro años del gobierno de Cambiemos con la narración del ex mandatario y cerca del también ex presidente de Boca Juniors preparan una presentación para el 15 de marzo.

Aunque aún no está definido, la misma sería en el Luna Park o en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

El título "Primer tiempo" sugiere una de las principales premisas que el ex presidente se cansa de repetir en privado: su carrera política no está terminada y el libro podría ser el relanzamiento de la misma.

Con la publicación del libro, Macri planea medirse con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner en cuestiones relacionadas al marketing: con "Sinceramente", el libro que la ex presidenta publicó y utilizó para hacer campaña en las últimas elecciones, vendió más de 300 mil ejemplares.

El ex mandatario asegura que con la publicación del libro se verá que cualquier candidato opositor necesitará su venia para imponerse sobre el resto, un mensaje que muchos le repiten a Horacio Rodríguez Larreta y a Martín Lousteau.

Con información de NA