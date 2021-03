https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.03.2021 - Última actualización - 21:21

21:15

El exsenador presentó el espacio junto al exintendente de San Miguel Joaquín De la Torre y la dirigente Claudia Rucci.

Rumbo a las elecciones legislativas de octubre Pichetto lanzó Peronismo Republicano dentro de JxC para "consolidar la coalición opositora" El exsenador presentó el espacio junto al exintendente de San Miguel Joaquín De la Torre y la dirigente Claudia Rucci. El exsenador presentó el espacio junto al exintendente de San Miguel Joaquín De la Torre y la dirigente Claudia Rucci.

El exsenador Miguel Pichetto, el exintendente de San Miguel Joaquín De la Torre y la dirigente Claudia Rucci lanzaron este jueves el espacio "Peronismo Republicano" dentro de la alianza Juntos por el Cambio para "consolidar la coalición opositora" rumbo a las elecciones legislativas de octubre.

Los dirigentes peronistas, que recibieron un saludo del expresidente Mauricio Macri, se reunieron en el predio Los Indios del Club de Rugby San Miguel, hasta donde asistieron referentes del sector como el senador Juan Carlos Romero, el exlegislador Eduardo Menem y el exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, entre otros.

Se trata de un armado político por fuera de otras líneas internas de Juntos por el Cambio, como la representada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o el ala más dura del PRO, referenciada en Macri y la actual titular del partido y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Como principal vocero del espacio, Pichetto anunció durante el acto que el objetivo es "consolidar una identidad bonaerense, con el peronismo republicano y espacios independientes, para afirmar la coalición opositora y volver a ganar la elecciones en 2021 y 2023".

El excompañero de fórmula de Macri llamó a "derrotar la ideología del pobrismo" y "producir cambios estructurales en el pensamiento", al advertir que actualmente rige una "patria del 'buenismo' y las almas bellas" que "cuando hay que hacer reformas profundas, todo el mundo está en contra".

También propuso "bajar la carga impositiva a empresarios y a los que emprenden actividades económicas y generan empelo", porque, dijo, "ser pobre no da ninguna superioridad moral", en tanto propuso encarar una "reforma fiscal impositiva que abarque a los tres Estados".

#PeronismoRepublicano

Hoy presentamos el nuevo espacio del Peronismo Republicano, centrado en la producción, el valor del trabajo, y el respeto a las instituciones. Seguimos sumando para consolidar el espacio opositor. pic.twitter.com/J2Az8OgSfw — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 11, 2021

Por su parte, De la Torre advirtió que "hoy el Estado se usa en provecho propio" y afirmó que el Gobierno del Frente de Todos "rompió con la joya del peronismo", en referencia a la "movilidad social ascendente", que se sostenía en dos elementos: "El trabajo y la educación pública".

Tras considerar que los funcionarios del Gobierno "duermen tranquilos porque creen que hacen el bien y han terminado con la pobreza", el exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal sostuvo que "el desafío no es más Estado presente, como dicen todo el tiempo, sino Estado eficiente".

En tanto, Rucci sostuvo que el espacio cree en la "unidad nacional, la salud y la educación pública, respeta a la Justicia y sus instituciones", además de valorar "la producción, el trabajo y el esfuerzo personal".

"Nos hubiese gustado que muchos compañeros peronistas no hayan decidido pasar su peronismo a la clandestinidad y que dijeran qué piensa de verdad", dijo y añadió: "Que no salieran corriendo a cumplir el primer capricho que se le ocurre a un progresismo trucho y mentiroso". También afirmó Rucci que al espacio le hubiera "encantado" que "el PJ no se convirtiera en el partido de la sumisión y de la vergüenza".

En un mensaje enviado por redes antes del inicio del acto, Macri saludó la conformación de esta línea interna y elogió el "coraje" de los dirigentes por abandonar un peronismo "secuestrado por el kirchnerismo". "He visto poca gente actuar sin especulaciones políticas y poniendo el futuro de los argentinos por delante", enfatizó el exmandatario.

Del acto, donde se hizo una reivindicación de la gestión del expresidente Carlos Menem, participaron también la diputada provincial Catalina Buitrago y los intendentes Hernán Bertellys (Azul), Guillermo Britos (Chivilcoy) y Manuel Passaglia (San Nicolás), además del jefe comunal anfitrión, Jaime Méndez. El espacio cuenta también con el patrocinio de los dirigentes Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma, Jorge Pirra, Andrés Cisneros, Hugo Franco, Luis Acuña, Adrián Menem, Gilberto Alegre.

Con información de Télam