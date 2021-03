https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.03.2021 - Última actualización - 8:19

8:08

Bárbara Hoffmann rompió el silencio para pedir que los responsables del fallecimiento del artista tengan una condena

“No fue un accidente” A dos años de la trágica caída del escenario de Sergio Denis, su hija pidió justicia Bárbara Hoffmann rompió el silencio para pedir que los responsables del fallecimiento del artista tengan una condena

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 en la clínica de rehabilitación Alcla, a los 71 años. El 11 de marzo de 2019 había sufrido una grave caída en medio de un show en el Teatro Mercedes Sosa, de Tucumán, del cual nunca pudo recuperarse, hasta que llegó este desenlace que su hijo, Federico Hoffmann, terminó confirmando. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió en las redes sociales.

Al cumplirse dos años de este fatal episodio que lo llevó a la muerte, Bárbara Hoffmann rompió el silencio para pedir justicia por su padre. “Estamos cansados de esperar y de seguir sin una respuesta. Hace dos años papá tuvo esta caída. Esto no fue un accidente y es el reclamo que venimos haciendo en redes con sus fans. Es hora de empezar a contar cómo son las cosas. Hace dos años no tenemos ningún tipo de respuesta y nadie se ha comunicado con nosotros”, dijo en una entrevista con TN.

Sergio Denis junto a su Hija Barbara Hoffmann.Foto: Imagen ilustrativa

Además, señaló que el Teatro Mercedes Sosa sigue funcionando hasta el día de hoy. Allí, Denis estaba brindando un show y cuando se disponía a cantar el tema “Te llamo para despedirme” cayó del escenario al foso de orquesta, de casi tres metros de altura. De inmediato tuvo que ser asistido y fue trasladado al hospital. “En Tucumán se tapó (la fosa) muchos meses después. Mi papá se cayó en marzo y si no me equivoco se tapó en octubre”, destacó Bárbara.

Luego, se emocionó cuando recordó que no pudo despedirse de su papá como le hubiese gustado: “Yo vivo en el Sur, con mi hija Francesca teníamos los pasajes para festejar sus 70 años, en ese año se cumplían 50 años de carrera... No llegamos, no se pudo y lamentablemente estas cosas tienen respuestas. No es una enfermedad, se podría haber evitado totalmente de una manera muy simple y no se hizo. El reclamo es ese”.

Tenés que leer

Durante la entrevista manifestó que por la pandemia en los teatros se cumplen estrictos protocolos de seguridad que antes no existían. “Mi pregunta es cómo se cuida al artista, ya en ese teatro se había caído un bailarín de Panam, Lali Espósito comentó que en algún momento había tenido un accidente. ¿Quién cuida a los artistas? Mi papá se subió al escenario a cantar y a laburar como toda su vida. Y a nosotros nos lo devolvieron en terapia intensiva con un estado irreversible”, aseguró Hoffmann.

También la joven recordó que Sergio estaba contento, ya que tenía proyectos, un montón de trabajo y estaba preparando un disco nuevo de folclore. Incluso a fin de año cuando se cumplieran 50 años de carrera tenía previsto realizar un show en un teatro grande. “Estaba bárbaro. Le y nos arrancaron todos sus sueños, una vida de carrera, fue lamentable. Para él era un año súper importante, estaba lleno de proyectos”.

Por último, volvió a pedir justicia por su padre, quien estuvo 14 meses internado, en un estado grave. “No es justo para nadie, no debería haber pasado. Me viene a la cabeza lo que pasó en Cromañón, no hay un solo responsable, sino muchos. Todos los que tuvieron que ver con la fatalidad que sufrió mi papá que estén tras las rejas, que paguen por lo que hicieron”, finalizó.