Viernes 12.03.2021 - Última actualización - 12:30

Municipio y entidades mantendrán encuentros periódicos una vez por mes para sostener una instancia de diálogo. En los próximos días se definirá la fecha de convocatoria al Consejo de Seguridad.

La iluminación como tema clave Con el eje en la seguridad, Jatón escuchó planteos de 16 vecinales

El intendente Emilio Jatón recibió este viernes a la mañana a 16 vecinales de distintos puntos de la ciudad para abordar una problemática que, con matices, afecta a todas: la inseguridad. Del encuentro participaron, además, Mariano Granato, secretario de Integración y Economía Social; Virginia Coudannes, de Control; Cristina di Filippo, de Asuntos Vecinales, y Griselda Bertoni, de Obras Públicas.

La reunión se inició alrededor de las 9 y se extendió hasta pasadas las 10,30, tiempo en que representantes de las vecinales pudieron plantear sus principales preocupaciones, y la Municipalidad expuso los planes para aportar en algunas soluciones: una de ellas, clave, es la iluminación. En ese sentido, se ofrecieron detalles del plan en el que se prevé invertir 150 millones de pesos. Precisamente, al finalizar este encuentro en la sede de la ex Estación Belgrano, estaba previsto el acto de licitación para obras en Siete Jefes por 40 millones.

Diálogo

Al cabo del encuentro y antes de participar en una nueva reunión -pero con autoridades del Ministerio de Seguridad-, Jorge Maya, de la Asociación Vecinal Altos del Valle, destacó que desde el municipio se los escuchó y se presentaron las obras licitadas en distintos barrios, a la vez que se plantearon otras más a futuro. Sobre el tema específico de la inseguridad, señaló que "tenemos una gestión permanente con el Ministerio de Seguridad de la provincia y con la URi y seccional 8°. La gestión es permanente y contundente".

Por la vecinal de barrio Centenario, Jorge Cettour señaló que la de hoy fue una "reunión postergada" por cuanto dos meses atrás se habían previsto encuentros más frecuentes. "Esta fue una reunión metodológica, de trabajo, para ver cómo seguimos construyendo la ciudad entre todos. Consideramos que los vecinalistas tenemos prepotencia de trabajo, trabajamos ad honorem y nos preocupamos por los vecinos; por eso creemos que ser escuchados en esta reunión es muy importante para nosotros".

Una conclusión importante fue que se acordaron encuentros periódicos, los segundos viernes de cada mes: el próximo será el 9 de abril a las 8.30, en la misma sede de la ex Estación Belgrano, con un sistema de rotación para que estén representados todos los distritos (que a veces integran más de una vecinal).

Más allá de las particularidades, hay problemas comunes: entre ellas iluminación, "para lo que la Intendencia planteó un plan para los barrios que más estaban necesitando".

En ese sentido, Graciela Pieroni, de Juan de Garay, advirtió que "estamos siendo azotados permanentemente por hechos delictivos", por lo que confió en que la tarea de iluminación podrá colaborar en la prevención.

Apertura

El secretario de Integración y Economía Social, Mariano Granato, ofició de vocero de la reunión y destacó la actitud de "apertura" del Intendente Emilio Jatón, para "construir las acciones de gobierno a partir del diálogo".

"La problemática (de la seguridad) no es un tema municipal pero el intendente decidió asumir esa agenda", anticipó el funcionario que ubicó la reunión de este viernes como una ronda previa de consultas antes de la convocatoria al Consejo de Seguridad que aún no tiene fecha cierta en la agenda, aunque se descarta que no será demorada.

"Asumiendo que si bien no es un tema estrictamente municipal, asumimos el reclamo de vecinos y vecinas para tratar un tema tan complejo que requiere que todos los niveles del Estado pongan lo mejor que si", concluyó.

Más cerca del mediodía, los vecinalistas fueron recibidos por autoridades del Ministerio de Seguridad.