Paco Garibaldi: "Debe ser el Gobernador quien se ponga al frente de la Seguridad"

El edil santafesino solicitó al Gobierno de la Provincia que informe sobre los fondos a asignarse a cada Municipio, ante la falta de ejecución de los 3.000 millones que el Estado Nacional aportó para inversión tecnológica en seguridad.

En Octubre del año 2020, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe firmó un convenio de Cooperación y Asistencia Financiera con el Estado Nacional, donde este último se comprometió a financiar por 3.000 millones a Santa Fe en el marco del Plan de inversión tecnológica para la seguridad preventiva. Hasta la fecha, esos recursos no han sido utilizados ni asignados a los municipios y comunas de la provincia. Ante esta situación, el concejal de Santa Fe manifestó: “A casi 6 meses de dicho anuncio, no se ha hecho nada con ese dinero, sólo ponerlo en plazo fijo. Creemos que es una inmoralidad que mientras todos los días se incrementan los homicidios, los robos y todo tipo de delito, el Ejecutivo Provincial siga haciendo caja y no destine todos los recursos disponibles en herramientas concretas”.

A la vez, Garibaldi manifestó: “En un contexto de crisis en materia seguridad pública, que no admite más dilaciones en materia de ejecución de recursos, este tipo de situaciones son inentendibles. Tenemos un ministro que se ufana de vivir en otra provincia, que luego de más de un año de gobierno no ha presentado un plan claro de trabajo, que se encuentra al frente de una cartera que no ha lanzado programas ni políticas públicas para prevenir los delito y que insiste permanentemente en el insulto, la descalificación, el show mediático y a permanentes autoreferencias a su genitalidad. A la luz de los resultados, del incremento de todos los índices delictivos y el retroceso permanente en materia preventiva, no logramos entender porque no se ejecutan los recursos existentes”.

En el marco de los últimos sucesos de público conocimiento, el edil expresó: “Lamentablemente nos hemos acostrumbrado a que Saín nos denigre, que nos diga que estamos en la cuarta división y otros insultos que prefiero no repetir. Su argumento defensivo fue que son audios que surgen de un diálogo privado, lo que es más preocupante, ya que es justamente en el ámbito de lo privado donde uno dice más abiertamente lo que piensa. A esto se le suma las recientes licitaciones que ya están siendo investigadas por la justicia, que parecían estar dirigidas a una única empresa por un monto de $ 1400 millones de pesos. A esta altura, con un Ministro que no da respuestas, más aún debe ser el Gobernador quién se ponga al frente de la seguridad, ya que fuimos los santafesinos quiénes lo elegimos para que nos represente”. Y finalizó: “A esta altura, a Saín le es más conveniente que hablemos de sus dichos y de las polémicas que inicie, en lugar de la falta de resultados concretos y del retroceso en materia de seguridad provincial”.