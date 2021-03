https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con mucho público Las Flores concretó su segunda jornada del año

En Las Flores Turf: se corrieron diez competencias Con mucho público Las Flores concretó su segunda jornada del año

Desde el mediodía y hasta las últimas luces del día hubo actividad en Las Flores

1ª carrera - 600 metros

1º SLEEPY EMPER 58 kg. Jockey: EZEQUIEL SCOTTA. 2º Stolen Dance; 3º Flore de Noticia; 4º Armaos; 5º Cinprivilegius; 6º Shy Rinconazo; 7º Value; 8º Ritmo Carcelero; 9º Victoria's Filly.

Tiempo: 33s. 27 c. Cuidador: Sergio Regenhard. Stud: Los Abuelos.

Ganada por: 5 cuerpos y un cuerpo al tercero.

2ª carrera - 600 metros

1º VOCERA DEL REY 53 J. TARRAGONA. 2º Alunada; 3º Bueno Soy; 4º Nominada Sam; 5º Carnavalero Point; 6º Samba Caliente; 7º Su Lan; 8º Tinta Performance; 9º Tattaglia; 10º Skilmada.

Tiempo: 33s. 60c. Cuidador: Diego Acuña. Stud: Huanqueros.

Ganada por: pescuezo y 5 cuerpos al tercero.

3ª carrera - 600 metros

1º ELVIS PRINCESS 57 C. BENITEZ. 2º Que Vida Moon; 3º Ahicito; 4º Dado Pampa.

Tiempo: 33s. Cuidador: Gabriel Munguía. Stud: Los Juniors (Rosario).

Ganada por: dos cuerpos y dos cuerpos al tercero.

4ª carrera - 600 metros

1º SURGE RAFAELA 56 J. TARRAGONA. 2º Baston; 3º Mi Predilecto; 4º Kaman Lef; 5º Orbe; 6º Harlem.

Tiempo: 32s. 94c. Cuidador: Emiliano Mirón. Stud: Pitito.

Ganada por: cuatro cuerpos y cuatro cuerpos al tercero.

5ª carrera - 1000 metros

1º TED 56 J.RODRIGUEZ 2º Rey Alberto; 3º Chingon; 4º Puerto Blest; 5º Alpha Sky; 6º Bibijawa; 7º Gardeño Borda; 8º Joseph Roulin.

Tiempo: 59s. 80c. Cuidador: Carlos Date Sarandón. Stud: El Barullo.

Ganada por: ½ cuerpo y un cuerpo y medio al tercero.

6ª carrera - 1000 metros

1º PORTAL KISSER 58 MIGUEL PEREZ. 2º Candy Cuore; 3º Que Varón; 4º Mentu Slam; 5º Arsenio; 6º Pocho Lucero; 7º Lucky Finder; 8º Shinner Prince; 9º Tartero; 10º Mr Talent; 11º Top of the Rock.

Tiempo: 58s. 72c. Cuidador: Juan Carlos Felize. Stud: Cachibache.

Ganada por: cuatro cuerpos y cinco cuerpos al tercero.

7ª carrera - 1100 metros

1º SIDNEY KEY 2º Promesa Sky; 3º Amaru Say; 4º Clara Luz; 5º Olvidar tu Hora; 6º Deli Store; 7º Got Fly; 8º Soy Pasional; 9º House of Cards; 10ºHouse of Cards; 11º Que Vida Amada.

Tiempo: 1m. 6s. 18c. Cuidador: Florindo Rudolf. Stud: Bandera (Progreso).

Ganada por: tres cueros y cinco cuerpos al tercero.

8ª carrera - 1200 metros

1º ENTER CANDY 56 C.BENITEZ. 2º Motorazo; 3º Granito de Sal; 4º Pure Nuar; 5º Quater Back; 6º Jupino; 7º Mahisasur.

Tiempo: 1m. 12s. 62c. Cuidador: Juan Pijuan. Stud: Amanda M.

Ganada por: seis cuerpos y cuatro cuerpos al tercero.

9ª carrera - 2000 metros

Clásico 108 Aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe.

1º SUCOMORE WAR 60 MIGUEL PEREZ. 2º Predatore; 3º Blue Dacnis; 4º Izzo; 5º Master Nice; 6º Islandio; 7º Rey de Señoritas; 8º El Carolo.

Tiempo: 2m. 4s. 98c. Cuidador: Juan Carlos Felize. Stud: Cachibache.

Ganada por: tres cuarto cuerpo y medio cuerpo al tercero.

10ª carrera - 1200 metros

1º CANTO A LA VIDA 56 FABIO ESCOBAR. 2ºLibre de Espíritu; 3º Krampus; 4º La Gigoletta; 5º Jeniffer Plus; 6º Yesi; 7º Valdemar; 8º Nostalgique; 9º Cat Aspero.

Tiempo: 1m. 11s. Cuidador: Julio Conti. Stud: Bernagi.

Ganada por: ocho cuerpos y media cabeza al tercero.