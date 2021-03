https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.03.2021 - Última actualización - 17:35

17:33

Por 7 votos a 5

Portugal: declaran inconstitucional la Ley de Eutanasia

El parlamento la había aprobado en enero. No obstante, al afirmar que "el derecho a la vida no puede convertirse en un deber de vivir en cualquier circunstancia", el Tribunal Constitucional deja una puerta abierta a una reformulación de la norma.

Crédito: Captura digital



