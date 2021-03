Tate Campeón aprobará todo pero con "pasivo sujeto a revisión"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es la agrupación "no oficialista" que lidera el Dr. Marcelo Martín, histórico dirigente tatengue y hombre fuerte en AFA. "Le pedimos a los revisores de cuenta y/o auditora externa que se deje sentado en acta las objeciones al pasivo financiero: lo mismo hicimos con el balance anterior, el 113", explican.

Los equipos técnicos/contables de la Agrupación no oficialista denominada "Tate Campeón", que encabeza el Dr. Marcelo Martín, aconsejaron (vía zoom final llevado a cabo en las últimas horas) aprobar la Memoria y Balance que presentará este miércoles el Club Atlético Unión, pero dejar claramente expresado una objeción que, una vez más, estará vinculada a la figura de "pasivo sujeto a revisión". En principio, es algo que podrían haber incorporado los revisores de cuenta o la auditora externa. De esta manera, tal como ocurrió hace un año, se diferencian de las otras dos listas con oposición dura (Triunfo Tatengue y Glorioso '89 avisaron ya avisaron que no aprobarán ni la Memoria ni el Balance).

"La de este miércoles será una asamblea especial por varias cuestiones, entre ellas la falta de herramientas y el muy poco tiempo por el tema Covid. No encontramos, desde lo técnico, ningún motivo para no aprobar Memoria y Balance. Mucha gente se confunde: una cosa es objetar la gestión y otra cosa es objetar el Balance. Ejemplo: si Soldano estuvo bien o mal vendido no tiene que ver con los números del Ejercicio. De hecho, apuntando a la gestión, objetamos varias de las transferencias", contaron a El Litoral desde la mesa chica de Tate Campeón.

Más allá de dar el "sí", lo que solicitará la agrupación del Dr. Marcelo Martín es advertir administrativamente lo del llamado "pasivo financiero", apuntando a las figuras de la auditora externa o la propia comisión revisora de cuentas de la actual CD.

"Encapsular el pasivo financiero sería un error técnico, porque la Justicia no se expidió todavía en este tema y porque se conformó en su momento una Comisión Auditora. En consecuencia, queremos que salven técnicamente ese error. No se trata si el pasivo está bien o mal reflejado; se trata que no es claro porque está sujeto a una revisión. Queremos que incluyan esa salvedad", argumentan desde "Tate Campeón", un movimiento político que promete una interesante presencia física con sus seguidores en la asamblea ordinaria del Club Atlético Unión, a realizarse en el estadio cubierto Ángel Malvicino.

En las últimas horas, luego de los duros comunicados de "Glorioso '89" y "Triunfo Tatengue", dejando en claro que no aprobarán ni la Memoria y ni el Balance del Ejercicio 114 de la Gestión Spahn, el mismo Club Atlético Unión decidió publicar un resumen de la inversión en obras de los últimos tiempos, superando el mismo los 80 millones de pesos. Todo ello, claro está, como golpe de efecto previo a la asamblea de este miércoles en tierras rojiblancas de López y Planes.

Con el mismo clima caliente de las últimas asambleas (quizás ahora suavizado por el incómodo horario y los temores de la pandemia), todo pareciera indicar que el oficialismo que encabeza Luis Spahn, con el ya explicado "apoyo técnico" de la agrupación "Tate Campeón", no debiera tener mayores inconvenientes en alcanzar el número necesario de manos levantadas para que le aprueben todo en el cabildo tatengue.

Para la Asamblea de este miércoles

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. N º 33, inciso b) de los Estatutos Sociales, convóquese a los señores Asociados del CLUB ATLÉTICO UNIÓN a la ASAMBLEA ORDINARIA, que tendrá lugar el día miércoles 17 de marzo a las 17 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, conforme las disposiciones del Estatuto de la Entidad, en la instalaciones del Estadio Ángel P. Malvicino de Av. López y Planes 3553, de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Aprobación convocatoria fuera de término estatutario de la Asamblea por normativa vinculada a Covid 19

2. Lectura y Aprobación del acta asamblea anterior

3. Designación de dos (2) asociados para firmar el acta

4. Lectura y Aprobación de la Memoria y Balance del Ejercicio Número 114 cerrado al 30 de junio de 2020

La convocatoria lleva las firmas de Luis Jorge Spahn (Presidente) y Andrés Monsalvo (Secretario General)

Nota: Art. 35 Estatuto Social: "Las asambleas tendrán lugar en primera citación con la asistencia de la mitad de los asociados plenos y una hora después, con cualquier número"

A su vez, el club recuerda que "la Dirección Ejecutiva de Salud y Promoción Comunitaria, dependiente de la Municipalidad de Santa Fe, en las actuaciones administrativas DE-0445-017055064-2(N) otorgó permiso para realizar la asamblea según los protocolos vigentes dispuestos para prevenir riesgos de contagio por Covid 19

1.- El ingreso al recinto estará habilitado desde dos horas antes del horario previsto para el comienzo de la asamblea y la misma no podrá extenderse más allá de las 20hs. (Decreto de la Secretaría de Gobierno Municipal Nº 00015)

2.- Se habilitarán dos ingresos para evitar aglomeración de personas, sobre Av. López y Planes donde se dividirán de acuerdo a la Letra Inicial de su apellido A-M; N-Z

3.- En ambos ingresos habrá marcaciones en el piso para mantener la distancia social entre los asistentes mientras aguardan para el Ingreso. Se tomará la temperatura corporal, pudiendo ingresar todo aquel que la temperatura sea inferior a 37.5 grados.

4.- Al momento del ingreso se colocará alcohol 70/30 en manos y deberán caminar por alfombra sanitaria.

5.- Todo asistente deberá llevar firmada una Declaración Jurada de de Salud (Descargar Aquí) y también habrá en los ingresos para quienes no puedan hacerse de ella. Es condición obligatoria para poder ingresar el llenado y la entrega de la misma.

6.- Para el ingreso se deberá tener cuota al día del mes de Febrero. Carnet de Socio y DNI

7.- Uso obligatorio y permanente de tapabocas entendiéndose como tapa nariz y boca