Hurí, una mujer valiente

Madre de Plaza de Mayo y pilar fundamental de la Asociación Cooperadora del Hospital Iturraspe, que decidió recordarla a un mes de su fallecimiento. Hurí Antonia Nigro de Tornay, la mujer que supo muy bien qué significa ser resiliente.

Resiliente. Luchadora. Solidaria. Inteligente. Incansable. Querible. Generosa. Esos son apenas algunos adjetivos que podrían decirse de una mujer que falleció en febrero de este año a causa de un avanzado Alzheimer: Hurí Antonia Nigro de Tornay.

Hurí se destacó por varias cosas. Una de ellas fue formar parte del colectivo de Madres de plaza de Mayo de Santa Fe en la búsqueda de justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. Hasta el fin de sus días, o en realidad hasta que su Alzheimer se lo permitió, persiguió una lucha inquebrantable en la búsqueda de su hijo, Jorge Alberto Tornay, secuestrado y desaparecido el 1º de septiembre de 1978 por un grupo de tareas del Ejército de su casa en Buenos Aires.

Pese a lo que sucedió con su hijo, esta mujer que murió a los 95 años nunca se quedó en su casa llorando. Al contrario: sacó fuerzas y siempre estuvo al servicio de los otros. Así, con esa fuerte vocación de servició, llegó a la la Asociación Cooperadora del Hospital J.B. Iturraspe, cuyas integrantes actuales quisieron homenajearla dando a conocer su obra.

“UNA GRAN PERSONA”

Elsa Muñoz de Toro de Munella, de 94 años, es la vicepresidenta de la Cooperadora del Iturraspe; pero también fue muy amiga de Hurí. Es más: gracias a ella es que llegó a la asociación que hoy la tiene dentro de sus máximas autoridades.

“Hurí fue una luchadora incansable de los derechos humanos. Tenía muchas actividades. Era una mujer muy inteligente. Imaginate que atravesó el secuestro de un hijo en la dictadura militar y sin embargo lejos de tirarse a llorar se dedicó a estar al servicio de los otros. Junto a su marido movió cielo y tierra para saber de su hijo. Era muy generosa”, cuenta Elsa. Y agrega: “Siguió adelante e hizo muchísimo por la sociedad santafesina desde la Cooperadora del Hospital Iturraspe, que se encontraba en la intersección de bulevar y avenida Freyre.

María Teresa Murana, vocal de la Asociación Cooperadora del Iturraspe, no escatima en palabras de elogio a la hora de hablar de Hurí. Dice que hizo “muchísimo por el hospital y, aún con bastón, no tenía problemas de subir a los techos para ver cómo marchaban las obras de Sala 6, creada prácticamente con subsidios otorgados a la asociación. Cuando se estaban terminando los trabajos ocupó 4 meses la presidencia de la Ong, porque la presidenta había tenido un problema de salud. Y Hurí siempre estando yendo y viniendo, verificando, preguntando…. No paraba”.

La Asociación Cooperadora del Hospital J.B. Iturraspe nació en 1969. Muchos fueron los logros obtenidos por las diferentes comisiones directivas que fueron pasando. Pero sin dudas, fue en las gestiones de Carlos Reutemann y Jorge Obeid cuando más cosas pudieron hacer porque recibían subsidios para obras edilicias.

Entre ellas figuran: Sala 6 y su respectivo auditorio, techos y aires acondicionados centrales nuevos, laboratorio de bacteriología, braquiterapia, lámpara cialítica para quirófano, obra de refacción y ampliación del policlínico Salvador del Carril, refacción del servicio de Oncología, construcción del centro de salud Cristo Obrero en Villa del Parque, rehabilitación de 9 quirófanos en el ex Hospital Italiano, Terapia Intensiva y Esterilización, arreglo de veredas del Hospital Italiano, obra vínculo del Hospital Iturraspe -Italiano (que quedó paralizada y finalmente no se concretó. Sólo se hicieron las columnas de hierro que iban a sostener el pasadizo), entre otras.

“Hurí era un ejemplo en fuerza, en ir para adelante, el alma de la cooperadora. Participaba de todo. Si alguien no podía Ir, ella iba. Muchos de los subsidios que se nos otorgaron fueron gestionados por ella. Hará 12 años que ya no pudo más. Su mente no pudo más por el alzheimer y dejó de acompañarnos en la comisión. Ingresó como vocal y llegó al cargo de vicepresidenta. Hurí era una mujer resiliente, muy coqueta. Su frase de cabecera era yo voy”, recuerda Marta Vicario, la tesorera.

Homenaje a Hurí. Estas mujeres son miembros de la Asociación Cooperadora del Hospital Iturraspe y quienes quisieron recordar a Hurí contando su obra. De izquierda a derecha son: María Teresa Murana (vocal), Elsa Muñoz de Toro de Munella (vicepresidenta), Marta Vicario (tesorera) y Alicia Luini (presidenta).Foto: Guillermo Di Salvatore

RENACER CON LA PANDEMIA

El traslado del hospital Iturraspe al norte de la ciudad generó mucha nostalgia en quienes hoy dirigen la Asociación Cooperadora. Y no era para menos por los tantos años de vida invertidos allí. Pero si de algo están seguras es que esa inversión valió la pena: en el marco de la pandemia por coronavirus, una parte del viejo hospital, casualmente Sala 6 donde la cooperadora ejecutó las obras, se pudo reutilizar para pacientes Covid.

“Es que se hizo con una solidez... Habíamos contratado a la mejor empresa. No se escatimó en nada. La calidad de los materiales fue de excelencia. Y muestra de ello es que es la parte que se pudo reactivar en el marco de la pandemia. Sentimos que renació”, señala Alicia Luini, quien hoy ocupa el cargo de presidenta de la institución.

Actualmente, la asociación cooperadora sigue funcionando en el nuevo edificio. Está abocada no tanto en lo edilicio e infraestructura, porque se trata de un hospital reciente, pero sí de cuestiones que hacen a una mejor atención a los pacientes, familiares y personal. “La cooperadora sigue funcionando normalmente. De hecho no paramos durante la pandemia. Hicimos entregas de colchones, de un lavarropas y un secarropas a la casa de las madres. Ahora estamos abocadas al sector de maternidad, neonatología y pediatría. Hace un tiempo compramos colchones para los médicos de guardia de Cirugía Mixta. También barbijos, alcohol en gel, entre otras cosas.

QUE SUENE FUERTE HURÍ

Las integrantes de la comisión directiva del Iturraspe desean fervientemente que el nombre de Hurí Antonia Nigro de Tornay se conozca. Se lo merece, por tanta dedicación al prójimo.

Una de las opciones es que sea el nombre de una de las nuevas calles del puerto; para lo que se debe contar con el pulgar arriba del Concejo Municipal. Otra opción, y quizás la más significativa para el grupo de mujeres que decidió reunirse para homenajearla, es que su nombre luzca en una placa dentro del renacido sector del viejo Iturraspe.