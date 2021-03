Julio Garibaldi: "La educación es un derecho que hoy el Estado no está pudiendo garantizar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El edil asegura que, a casi un año del último día de clases presenciales en Santa Fe, el conflicto educativo persiste y que, sin lugar a dudas ante esta situación, es válido preguntarse si para el gobierno la educación es un tema prioritario.

El presente año arrancó con la esperanza de que las clases arrancaran en tiempo y forma, luego de un 2020 en donde la pandemia obligó a interrumpir el dictado de clases de manera presencial a escasos días de haber comenzado. Con el rechazo de la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno Provincial, por parte de los docentes de establecimientos públicos, nos encontramos nuevamente en la situación de un comienzo de clases postergado. Estudiantes, familias y docentes, una vez más, son los más perjudicados, profundizando las desigualdades con aquellos que asisten a escuelas privadas, que sí iniciaron el ciclo lectivo, aun con la incertidumbre de sus docentes de saber si se les pagara el aumento o no, debido al rechazo de los gremios públicos.

La Educación Pública hasta el momento viene siendo sostenida por los docentes con sus propios recursos, esfuerzo y tiempo, en conjunto con las familias, con su buena voluntad y organización familiar colapsada. En relación a esto, Paco Garibaldi se expresó de la siguiente manera: “Hoy el Gobierno Provincial sigue estando en deuda, en la parte que le corresponde para garantizar el derecho a la educación de todos los santafesinos. Durante el 2020 ha sido un tema ausente en su agenda y eso forzó a que el sistema educativo sea sostenido por el cuerpo docente y las familias, con las herramientas que todos tenían a mano”.

En relación a la situación del presente ciclo lectivo, Garibaldi dijo que: “…venimos de un año prácticamente sin paritarias y la propuesta salarial para 2021 es una propuesta fragmentada que sigue diluyendo el salario docente. Esto es lo que la “cláusula gatillo” buscaba evitar, es una lástima que este gobierno la haya considerado “una trampa” y que algunos dirigentes sindicales no lo haya defendido, fue un retroceso para el salario docente, que se ve expresado en estas medidas de fuerza. Sería bueno que las familias de los estudiantes en Santa Fe sepan que hay un plan educativo, sepan que este esquema mixto, que genera tantas incomodidades, es sólo temporario hasta que se de tal situación, pero no hay plan. Hay improvisación permanente, que va en desmedro de la organización escolar y familiar y que profundiza las desigualdades entre los que puedan acceder a un tipo de educación, a un tipo de establecimiento y con los que no tienen opción de elegir”, sentenció.

Materia de Infraestructura

Otro aspecto notable durante esta gestión es el abandono en materia de infraestructura educativa, y ante esta situación, el concejal santafesino dijo que “…no se garantizó ni siquiera el mantenimiento básico de los edificios durante 2020 y hoy es imposible contener al total del estudiantado con las medidas de protocolos propuestas. La relación “espacio– matrícula“, en el marco del Covid, no fue prevista. Una provincia que nos tenía acostumbrados a que en los últimos años las escuelas se mantenían en el marco de un plan de infraestructura público y transparente, hoy , con la ejecución de menos del 10% del presupuesto previsto y con cero planificación para 2021, solo genera preocupación e incertidumbre en las comunidades educativa”, concluyó.