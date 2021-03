Se separó una de las duplas más ganadoras del Rally Mundial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se terminó la alianza entre Loeb y Elena, piloto y copiloto que alcanzó nueve campeonatos mundiales en la categoría.

El piloto francés Sébastien Loeb anunció este martes que no seguirá compitiendo con su copiloto, el monegasco Daniel Elena, junto a quien corría desde hace 23 años y con quien ganó nueve mundiales.

"No fue una decisión fácil de tomar y no fue una llamada fácil de hacer porque pasamos veintitrés años juntos y Daniel es un amigo. Tenía muchas opiniones externas sobre Daniel, lo discutimos con Prodrive y, después de analizar nuestra actuación en el último Dakar, llegamos a la conclusión de que podría ser bueno intentar algo más. Tengo 47 años, ya no tengo muchos años para ganar el Dakar, así que quiero poner todas las opciones de mi lado. El futuro dirá si esta es la decisión correcta. Pero eso no cambia mi relación con Daniel, con quien compartí muchas cosas" expresó Loeb.

En tanto que Elena respondió "Seb me llamó para decirme que iba a continuar su carrera con otro copiloto. Me dijo que era una petición de Prodrive, que decía que no me había involucrado lo suficiente y que había cometido demasiados errores de navegación durante el último Dakar. Ok, me perdí durante la primera etapa porque estaba descubriendo cómo funciona la tableta digital que reemplazó al roadbook de papel, pero no creo que cometiera más errores de navegación que los demás. Todavía logramos dos podios juntos en la prueba y somos quizás los que más etapas hemos ganado de los cuatro Dakar en los que hemos participado. No me dieron los medios para trabajar y no tuvieron en cuenta todas mis peticiones ni mis consejos. Estoy decepcionado y no lo entiendo".