Fue en el marco del mes de la mujer, por su destacada labor a nivel local y por ser la primera entrenadora de una selección masculina.

La primera entrenadora de una selección masculina La provincia reconoció a la entrenadora de vóley Lorena Góngora

El Ministerio de Desarrollo Social, por intermedio de la Secretaría de Deportes, y la Federación Santafesina de Voley, homenajearon a Lorena Góngora.

El ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “trayectorias como la de Lorena Góngora implican un ejemplo no sólo en la faz deportiva sino también a nivel humano y social. Un trabajo que trasciende lo deportivo y es un modelo para las y los jóvenes deportistas”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, Claudia Giaccone, señaló: "La provincia de Santa Fe es una gran cantera de deportistas, y esto no es casualidad, es el resultado del trabajo de las instituciones deportivas, y también de la capacidad de sus entrenadoras y entrenadores”.

“Lo que Lorena logra hoy es un antecedente para demostrar que las mujeres pueden ocupar espacios de conducción frente a grupos de varones, lo importante es la lucidez y eso está demostrado en sus éxitos al frente de Villa Dora”, indicó Giaccone.

Primera entrenadora de una Selección Masculina

Lorena Góngora, que trabajo durante 15 años en el Club Atlético Villa Dora, se convirtió recientemente en la primera mujer entrenadora de una selección nacional masculina de voley, en este caso el combinado Pre-Menor, además de asistente en la Menor junto a Pablo Rico.

La propia entrenadora destacó: “La verdad que ser llamada por primera vez a una selección Argentina y en la rama masculina fue un gran desafío. No me lo esperaba, no me lo imaginaba, sinceramente pensaba que nunca iba a estar en una selección masculina, porque uno se iba dando cuenta de que la estructura estaba cerrada para las mujeres y creo que esta oportunidad que Pablo (Rico) me da, abre puertas a las mujeres”.

Además sostuvo que “en Argentina hay muchas mujeres que son muy capaces y muy profesionales. Estoy muy orgullosa de estar acá, feliz, con este gran desafío no solo en lo personal, sino también en lo profesional”.

Recorrido

La sanjuanina, radicada en la ciudad de Santa Fe desde el 2006, se destacó en la conducción del voley en Villa Dora, y allí se convirtió en una DT multicampeona, consagrándose en 12 de 14 torneos jugados.

Entre sus logros más importantes, está haberse consagrado campeona nacional de manera invicta junto a Las Doras en 2016. El club de Santa Fe, luego de vencer en la final a Boca por 3 a 2, se trasformó en el primer equipo del interior del país en ganar la máxima competencia de la disciplina.

Esté camino recorrido en la institución santafesina y sus obvias condiciones la catapultaron a qué actualmente sea la primera mujer en estar a cargo de un plantel nacional masculino.