La carrera del desquite el domingo en Las Flores tuvo al zaino hijo de Orpen como un absoluto dominador. Con la conducción de Fabio Escobar, el del stud Bernagi apabulló a sus rivales.

Turf / En Las Flores La tarde se cerró con un Canto a la Vida

Ganadores de 1 y 2 carrera se midieron en 1200 metros y de punta a punta la victoria le correspondió a Canto a la Vida, un 4 años entrenado por Julio Conti que desde los primeros metros se adueñó de la vanguardia para comenzar a sumar grandes diferencias que ya en el codo eran de tres cuerpos, mientras que Valdemar y Jennifer Plus trataban de descontar terreno.

Ya en plena recta el caballo conducido por Escobar comenzó a claras diferencias respondiendo al "llamado" de su jinete que lo llevó a la sentencia con absoluta comodidad, llegando con 11 cuerpos de ventaja sobre Libre de Espíritu, ejemplar que con Juan Alberto Márquez como jinete tuvo un severo percance en la suelta, al golpear su casco protector contra el parante superior de la gatera "se me nubló todo, no me caí de milagro, venía arriba por instinto, recién en los 600 como que me desperté y seguí en carrera, la primera parte de la misma no sé que me pasó" confesó el jinete a poco de bajarse de su conducido.

El ganador pertenece a la caballeriza Bernagi y empleó 1 minuto 11 segundos exactos para recorrer los 1200 metros, una marca realmente extraordinaria que seguramente lo habilita para muy pronto brillar en los escenarios máximos, donde ya ostenta dos victorias, las más reciente en la recta en enero pasado.

En el pedigree del pupilo de Julio Conti aparece el bondadoso Orpen (Lure) y su madre Petrubia es una Roman Ruler en abuela Shy Tom, una línea extraordinaria que ha dado sus frutos en este ejemplar.