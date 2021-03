https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.03.2021 - Última actualización - 22:19

22:07

Llevaban un año y tres meses sin verse a raíz de las polémicas políticas sanitarias del gobierno de Gildo Insfrán. Los pequeños debieron ser acercados hasta el puente Libertad para poder cruzar y reencontrarse con la mujer, que lloró desconsoladamente al poder abrazarlos

Separados por las restricciones Video: estremecedor reencuentro de dos nenes con su mamá en la frontera Chaco - Formosa Llevaban un año y tres meses sin verse a raíz de las polémicas políticas sanitarias del gobierno de Gildo Insfrán. Los pequeños debieron ser acercados hasta el puente Libertad para poder cruzar y reencontrarse con la mujer, que lloró desconsoladamente al poder abrazarlos Llevaban un año y tres meses sin verse a raíz de las polémicas políticas sanitarias del gobierno de Gildo Insfrán. Los pequeños debieron ser acercados hasta el puente Libertad para poder cruzar y reencontrarse con la mujer, que lloró desconsoladamente al poder abrazarlos

La filmación fue compartida en las redes sociales por una integrante de la familia que protagonizó esta angustiante historia y se viralizó. La mujer que se puede ver en el video es formoseña, pero reside en Resistencia, en la provincia de Chaco; en cambio, sus dos pequeños hijos, a los que no veía hace más de un año, habían quedado en su provincia natal. De esta forma, los chicos tuvieron que ser llevados hasta el límite provincial para poder cruzar y reencontrarse con su madre.

El esperado momento se produjo en las últimas horas del miércoles en el puente que une la localidad formoseña El Colorado con la chaqueña General José de San Martín, sobre el río Bermejo. Paradójicamente, el puente se llama Libertad. “Este es el mejor reencuentro y la más triste despedida. Mi hermana reencontrándose con sus bebés después de un año y tres meses y mi papá que no pudo dar un abrazo a su hija”, contó Pamela Velázquez, quien realizó el posteo. A su vez, la tía de los pequeños se reconoció como simpatizante “del justicialismo”, pero pidió: “Gildo Insfrán nunca más”.

El conflicto en Chaco

En las últimas horas, había escalado el conflicto entre el gobierno de Alberto Fernández, que hasta ahora había mostrado una postura complaciente con Gildo Insfrán, y la administración formoseña, a raíz de las nuevas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Después de semanas tensas entre los gobiernos del Frente de Todos, dos ministerios enviaron sendos pedidos de informes a la provincia sobre la situación de un grupo de mujeres de la comunidad wichí que se escondían por miedo a que las obligaran a aislarse y las separaran de sus hijos.

El programa Telenoche Investiga reveló, la semana pasada, testimonios de madres de la comunidad wichi que denunciaban que se habían visto obligadas a esconderse para evitar que las sometieran a aislamientos obligatorios, les realizaran cesáreas en contra de su voluntad, o las separaran de sus hijos. La investigación despertó preocupación en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce la dirigente rionegrina Magdalena Odarda bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Según informaron fuentes oficiales, el organismo canalizó un pedido de informes a la administración de Insfrán sobre lo ocurrido.

Por otra parte, el martes por la noche los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri y Alfredo Cornejo, junto al senador Luis Naidenoff, denunciaron que fueron retenidos por la policía provincial de Formosa cuando se dirigían a la ciudad de Clorinda. “La Policía de Insfrán nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina”, denunció Negri a través de las redes sociales