Sonda Juno de la NASA, revela luces en Júpiter

Conforme a los nuevos resultados obtenidos por el instrumento espectrógrafo ultravioleta de la sonda espacial Juno, se reveló por primera vez el nacimiento de las tormentas de luces en Júpiter: auroras al amanecer.

Espectaculares luces en Júpiter

El brillo matutino único de las inmensas y transitorias exhibiciones de luz suceden en ambos polos jovianos. Anteriormente solo habían sido observadas por observatorios terrestres y en órbita terrestre, en particular por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA.

Auroras de Júpiter

En 1994, las “auroras de Júpiter” fueron descubiertas por primera vez por la cámara de objetos débiles del Hubble. Dichas tormentas del amanecer consisten en un brillo que aumenta de tamaño, de corta duración, pero intenso del óvalo auroral principal de Júpiter, además de una cortina de luz rectangular que rodea ambos polos.

