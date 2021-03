https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dice su descubridor: "Neymar va a jugar con Messi... pero no en PSG sino ¡en Barcelona!"

Andre Cury, ojeador histórico del "Barsa" y ex agente de Neymar, está en Argentina y concedió una entrevista única a El Litoral. Viene para llevarse a Borré a Brasil, busca la joyita de Racing y quiere ver un jugador de Colón.

Andre Cury junto a Neymar. Crédito: Gentileza

Por Dario Pignata SEGUIR Andre Cury, el descubridor de Neymar, ex agente del "10" de Brasil y ojeador histórico del Barcelona de España, está en Argentina. Ayer, aprovechó para comer carne argentina, tomar malbec y escuchar tango. ¿El lugar elegido?: el conocido restó "La Brigada" en el tradicional barrio de San Telmo. En una nota exclusiva con El Litoral de Santa Fe, única a un medio argentino, aseguró que "me gustaría volver a ver con Ney con Lio, pero me gustaría mucho más que fuera en Barcelona...en otro equipo lo dudo se pueda hacer. Será en Barcelona, de donde nunca debieron estar separados. Yo sería muy feliz de volver a juntarlos". Al toque, con orgullo, el brasilero infla el pecho: "Conozco cada rincón de Barcelona, estuve más de diez años allí". El brasilero André Cury firmó oficialmente como trabajador del "Barsa" en 2012 bajo el mandato de Sandro Rosell, poco antes de que Neymar llegara al Camp Nou. Pero el vínculo del brasileño con el club había empezado mucho antes debido a sus buenas relaciones con algunos de los trabajadores de la entidad. Por ese tiempo, era un secreto a voces que el intermediario entró en el club gracias a su amistad con Pepe Costa, actualmente mano derecha de Messi, con quien coincidió cuando éste trabajaba en la poderosa firma Nike en las relaciones de Argentina con Brasil. También tenía mucha relación con Raúl Sanllehí, directivo azulgrana en la etapa de Joan Laporta. Por esos años, Cury trabajaba en una agencia de jugadores, Traffic, y pronto demostró ser una de las personas con mayores conocimientos del fútbol brasileño, con buenos contactos y demostrando ser un hábil negociador; algo de lo que Barcelona quería sacar rédito. A través de Cury, el club empezó a poner el ojo en el mercado brasileño, firmando a jóvenes talentos e incluso fue clave en la apertura de una escuela del club en Brasil (inaugurada en 2013) y era el principal contacto culé en territorio carioca. Si por algo se lo recuerda a André Cury en la ciudad condal es por los numerosos fichajes en los que ha intervenido. Sus primeras incorporaciones fue la dupla Keirrison y Henrique, dos fichajes validados por Txiki Beguiristain: el club pagó 14 y 8 millones de euros respectivamente por ellos. Pero su gran golpe se dio en el 2013, cuando llegó Neymar Junior al Nou Camp Fue una de las piezas clave para convencer al jugador y a su familia de que el Barcelona era la mejor opción. Los azulgranas se llevaban la gran promesa del fútbol mundial anunciando un traspaso de casi 90 millones de euros. El "otro" padre de Neymar. La imagen de Andre Cury, Neymar y su hijo en el propio Nou Camp de Barcelona. El ojeador del "Barsa" y descubridor de Ney, dice que volverá con Laporta el brasilero se irá de PSG a jugar con Messi en la ciudad condal.Foto: Gentileza La lista de jugadores que Cury llevó a Barcelona brilló con Ney, pero además fue clave en firmar a Douglas Pereira, Paulinho, Yerry Mina, su amigo Philippe Coutinho, Arthur Melo, Robert Gonçalves, Vitinho, Igor Gomes, Emerson o Matheus Fernandez. Durante mucho tiempo existió una relación contractual entre el intermediario y el club, pero nunca hubo una cláusula de exclusividad. También participó, para poner algunos ejemplos, en el fichaje del Vinicius Junior para el Real Madrid o de Gabriel Jesus para el Manchester City. Hoy, el descubridor y ex agente de Neymar está en Argentina y habló en exclusiva con El Litoral. -Por lo visto, conoces a la perfección el "Barsa"... -Es que estuve más de diez años y en los momentos más hermosos de los últimos tiempos. -Hablábamos de un sueño: Messi-Neymar otra vez juntos en poco tiempo. ¿Será en Barcelona? -Yo sería muy feliz que fuera allí, en el "Barsa". -¿Cómo quedó la relación de Barcelona con Neymar después de esa salida "ruidosa" en 2017? -Mira. Neymar tiene las puertas abiertas del Barcelona. Los culés (N. de R.: hinchas del Barcelona) saben que Neymar se equivocó cuando salió de allí para al PSG e incluso el mismo Ney públicamente lo reconoció... lo admitió. -¿Pudo volver antes Neymar al lado de Messi? -Sí, es así, fue hace dos años cuando me lo pidió Barcelona y lo intentamos fichar de vuelta. Nos faltó muy poco para poder realizar el fichaje total y llevarlo de París a Barcelona. -Acaba de asumir en las últimas Joan Laporta en Barcelona: ¿qué opinión tienes del presidente que vuelve al "Barsa"? -Pienso que Laporta es muy buen presidente para el Barcelona y los puede volver a juntar. -Ayer, Joan Laporta le dijo a Lionel Messi al oído: "No te puedes ir"- ¿Qué va a pasar? -Yo pienso que Leo no marchará del "Barsa"...no se irá. Lio empezó y debe terminar su historia en Europa con la camiseta del Barcelona. Yo lo tengo muy claro porque es una historia muy linda de un jugador que es respetado en todo el mundo y que lleva la imagen de Argentina a todos los lugares del mundo con mucho amor. -Ya hablamos de Messi y Neymar. No puedo dejar de preguntarte por Maradona y Pelé. ¿Qué sensación con la muerte de Diego? -Una sensación de vacío porque se trata de un gran personaje deportivo a nivel mundial, que generaba mucha polémica. Se sabía con la vida que llevaba Maradona que tenía un poco más de riesgos, pero es una pérdida muy grande para todo el mundo, para Argentina, América del Sur y todo el fútbol mundial. -La última Andre y te dejo seguir conociendo Buenos Aires. Maradona, Pelé, Messi y Neymar: ¿quién fue el mejor de todos? -Pelé.

